Tennis, l'amarezza di Fognini: "Ho bisogno di vittorie"

Il ligure è tornato alla vittoria

04-04-2023 14:51

Fabio Fognini è tornato alla vittoria a Estoril, in Portogallo. Il ligure si è imposto nel derby contro Giannessi con il risultato di 6-1;6-2. Al prossimo turno un altro derby con Cecchinato. In caso di vittoria Fabio affronterà al prossimo turno il vincente tra lo spagnolo Davidovich Fokina o il vincente del match tra Van Assche e Sousa.

L’azzurro nel post partita ha analizzato il suo momento. “Ho bisogno di giocare tante partite e soprattutto di vittorie.La mia classifica in questo momento è una merda e sono nel momento peggiore della mia carriera. Ho 36 anni ma sento di avere ancora il livello per migliorare il mio ranking e penso che in una buona giornata posso battere chiunque”.

Attualmente il ligure è alla posizione numero 97 del Mondo e rischia di uscire dai migliori 100 al mondo. Non un periodo idilliaco per l’ex vincitore del Masters 1000 di Montecarlo reduce da un periodo no.

Fortunatamente ora inizia il periodo della terra rossa, superficie su cui si è sempre trovato bene.