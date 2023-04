Tennis, l'entourage di Nadal preoccupato: la forma fisica non è al top

Il maiorchino, 36 anni, non è ancora al top e rischia di arrivare all'Open di Francia senza tornei alle spalle. Non al meglio neanche l'altro asso Djokovic.

19-04-2023 09:26

Rafael Nadal non è ancora pronto. Il 36enne spagnolo sta faticando a ritrovare la forma fisica e la sua stagione è decisamente in salita.

Nadal, preoccupazione per come arriverà al Roland Garros

“E’ una situazione nuova per lui come per tutti noi e speriamo che possa riuscire a tornare ai suoi livelli. Chi lo conosce e chi ama questo gioco sa benissimo che darà tutto in campo per provare a trionfare. Tuttavia, siamo un po’ preoccupati perchè non sappiamo se riuscirà a prendere parte a qualche torneo prima del Roland Garros e quindi c’è la possibilità che non arrivi al top della forma”, le parole di Benito Perez-Berbadillo, direttore della comunicazione di Rafa Nadal, a RMC Sport.

Rafa Nadal ha vinto l’Open di Francia 14 volte (record assoluto) e non vuole assolutamente mancare all’edizione 2023 (28 maggio-11 giugno) ma spera di esserci in buone condizioni di salute.

Nadal, tanti forfait: saltato anche Barcellona

Il maiorchino sta dando forfait a tanti tornei ai quali era solito partecipare in vista proprio del Roland Garros. L’ultima rinuncia riguarda il torneo di Barcellona, attualmente in corso di svolgimento: “Non sono ancora pronto”, le sue chiare parole.

A 36 anni suonati e con tanti (troppi) infortuni alle spalle, Rafa Nadal sta lottando per trovare il modo di rilanciarsi ma tutto passa dalla sua condizione fisica.

Nadal in difficoltà, anche Djokovic non sta al meglio

Se Rafa Nadal sta lavorando per ritrovare una condizione fisica accettabile, Nole Djokovic è alle prese con un fastidio al gomito che ne stanno condizionando il rendimento in campo (è stato battuto da Lorenzo Musetti a Monte Carlo).

Il serbo, come Rafa Nadal, spera di recuperare in vista del Roland Garros. Potrebbe anche essere l’ultima volta che i due saranno protagonisti, insieme, all’Open di Francia. Le nuove leve spingono (in particolare i vari Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Holger Rune), l’era dei tre re (Federer-Nadal-Djokovic) pare prossima al capolinea.