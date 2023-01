02-01-2023 16:53

L’incubo per Martina Navratilova è tornato. La leggenda del tennis, all’età di 66 anni, è costretta adesso a lottare nuovamente contro un tumore. Lo aveva già fatto in passato, esattamente nel 2010, quando gli venne diagnosticato un cancro durante un controllo di routine. Quel carcinoma al seno sinistro le venne rimosso chirurgicamente, poi effettuò la radioterapia.

Adesso l’ex tennista ceca, naturalizzata statunitense, dovrà tornare a combattere e questa volta contro un doppio male: la Navratilova ha infatti annunciato che le sono state diagnosticate due forme di cancro, alla gola e al seno.

Navratilova annuncia di avere un cancro

La campionessa, poco tempo fa, si è accorta di avere un linfonodo ingrossato al collo e dopo una visita ha dovuto fare i conti con una brutta scoperta. La Navratilova però, dando il messaggio al mondo, prova a essere ottimista: “Questo doppio smacco è grave ma ancora risolvibile“, ha dichiarato al Times.

La Navratilova è forte anche fuori dal campo e non ha assolutamente intenzione di arrendersi al cancro: “Spero in un esito favorevole. Sarà spiacevole per un po’, ma combatterò con tutte le mie forze“, conclude il messaggio. Intanto, una portavoce della tennista ha aggiunto che “entrambi i tumori sono in fase iniziale”. Navratilova non si recherà agli Australian Open per partecipare a programmi tv come opinionista.

La carriera leggendaria della Navratilova

La Navratilova lotterà con tutte le sue forze per vincere questa battaglia, come ha fatto per anni in campo, dominando e diventando una delle più grandi di sempre. La ceca detiene tre record assoluti, sia a livello femminile che maschile: maggior numero di titoli vinti (344), maggior numero di titoli vinti in singolare (167) e maggior numero di titoli vinti in doppio (177). Sono ben 59 le prove del Grande Slam (18 in singolare, 31 in doppio e 10 in doppio misto), l’ultima delle quali il doppio misto degli US Open nel 2006 all’età di quasi 50 anni. Grazie a questo successo, è diventata l’atleta più anziano, sia a livello maschile che femminile, a essersi aggiudicato una prova del Grande Slam.

La Navratilova è rimasta per 332 settimane in vetta al ranking WTA di singolare e 237 settimane al primo posto in quello di doppio. È l’unica persona al mondo, inoltre, ad aver vinto, in tutte le specialità esistenti, tutti i tornei del Grande Slam e la WTA Championships, oltre alla Fed Cup. Indimenticabile la rivalità con Chris Evert: 80 le sfide (14 in una finale slam) con in tutto 43 i trionfi della Navratilova (10 in una finale slam). La ceca, è stata introdotta meritatamente nell’International Tennis Hall of Fame nel 2000. Adesso, la leggenda del tennis darà tutto per vincere un’altra sfida, sperando nel lieto fine ancora una volta.