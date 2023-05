Tennis, la carezza di Alcaraz a Nadal: il toccante messaggio del numero 1 Atp

Il giovane spagnolo ha commentato l'annuncio del connazionale riguardo il Roland Garros e quello che sarà il suo ultimo anno.

Ha perso a sorpresa qualche giorno fa al terzo turno degli Internazionali d’Italia, ma Carlos Alcaraz resta sempre l’attuale numero uno del ranking ATP e così si presenterà al secondo Slam della stagione, il Roland Garros. Lì sulla terra rossa di Parigi dove il connazionale Rafael Nadal è sempre stato il protagonista assoluto, ma che non potrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Il mancino di Manacor nell’attesa conferenza stampa del pomeriggio ha infatti annunciato che sarà costretto a saltare in questo sfortunato 2023 anche il suo Slam preferito, vinto per ben 14 volte in carriera. Così come ha dichiarato che la prossima stagione sarà l’ultima della sua carriera, con l’intenzione di giocare i tornei preferiti nel corso del 2024.

Nadal è da sempre l’idolo di Alcaraz, spagnolo come lui ma più giovane di 17 anni. Così il giovane fenomeno ha voluto dedicargli subito un bel messaggio su Instagram: “In bocca al lupo Rafa! È molto triste per tutti sapere che non potrai essere al Roland Garros e che non puoi continuare a giocare quest’anno. Spero che il 2024 sia una grande stagione per te e che tu possa ritirarti come il grande campione che sei!”.

Ora a Parigi l’obiettivo di Alcaraz sarà così quello di conquistare il suo secondo Slam in carriera, dopo il trionfo allo Us Open 2022. Il suo sogno e quello di tutti i tifosi è di rivedere in campo Nadal nei prossimi mesi prima della chiusura definitiva della sua straordinaria carriera.