Tennis: la nuova Top 10 del ranking ATP

Terminati gli Australian Open da poche ore, è già tempo di stilare la nuova TOP 10 del ranking ATP aggiornata con i punti guadagnati dai vari tennisti nel primo slam stagionale.

Come da pronostico Djokovic, oltre a qualificarsi per la finale, ha anche portato a casa il suo nono trofeo australiano battendo il russo Medvedev. Nole è sempre più il numero uno al mondo,alle sue spalle lo spagnolo Nadal. Unica novità di rilievo è il terzo posto del russo Daniil Medvedev che ha raggiunto la finale a Melbourne e nella graduatoria mondiale ha scavalcato l’austriaco Dominik Thiem.

E gli italiani? Fabio Fognini, eliminato agli ottavi di finale, scala di una posizione attestandosi al 18° posto. Jannik Sinner si conferma il terzo tennista italiano nel ranking (34°) mentre Lorenzo Sonego, nonostante l’eliminazione al secondo turno, non perde troppo terreno scalando dal numero 35 all’attuale numero 36. Primo degli azzurri è Matteo berrettini che occupa la decima posizione. Bene anche Caruso che sale al 77° posto e Musetti che nonostante la sconfitta in finale del Challenger di Biella 2, ha comunque ottenuto il suo miglior piazzamento in carriera (115).

RANKING ATP TOP 10

1 Novak Djokovic (SRB) 12030

2 Rafael Nadal (ESP) 9850

3 Daniil Medvedev (RUS) 9375

4 Dominic Thiem (AUT) 9125

5 Roger Federer (SUI) 6630

6 Stefanos Tsitsipas (GRE) 6595

7 Alexander Zverev (GER) 5615

8 Andrey Rublev (RUS) 4609

9 Diego Schwartzman (ARG) 3480

10 Matteo Berrettini (ITA) 3480

RANKING ATP ITALIANI

10 Matteo Berrettini 3480

18 Fabio Fognini 2535

34 Jannik Sinner 1694

36 Lorenzo Sonego 1623

63 Stefano Travaglia 1024

77 Salvatore Caruso 898

87 Marco Cecchinato 838

99 Gianluca Mager 770

106 Andreas Seppi 726

115 Lorenzo Musetti 630

OMNISPORT | 22-02-2021 09:36