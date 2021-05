Tennis, le potenzialità di Stefanos Tsitsipas

I risultati di questa stagione di Stefano Tsitsipas potrebbero fare di lui il primo vero e proprio contender serio allo strapotere dei Big 3 Djokovic, Nadal e Federer, tennisti che dominano il circuito da oltre 15 anni. Il tennista greco ha raggiunto discreti risultati sia sul cemento che sulla terra battuta ed attualmente guida la classifica Atp Race che riguarda i punti annuali conquistati quest’anno.

In preparazione al prossimo Slam della stagione, il Roland Garros, il greco utilizzerà il torneo in programma a Lione come sorta di preparazione, e dopo il Bye del primo turno, sfiderà agli Ottavi di finale il tennista americano Tommy Paul. Questo match è in programma domani, e in conferenza stampa Tsitsipas ha raccontato di non aver ancora raggiunto la massima qualità possibile nel proprio tennis, sostenendo di avere ancora ampi margini di miglioramento.

Ecco le sue parole:

“Non sono stanco ne fisicamente e ne mentalmente, voglio mettermi alla prova ancora una volta, accumulare match sulla terra e dimostrare a tutti dove posso arrivare con il mio livello di gioco. Al momento sento di essere ancora lontano dal mio reale livello e non riesco ancora ad essere continuo. In questo 2021 sono migliorato tanto, ma c’è un divario importante rispetto ai migliori e sto provando a raggiungere un livello di perfezione tale per sviluppare una routine dove vinco con continuità match ogni settimana, devo essere praticamente più solido e regolare. Mi sento bene fisicamente ma non riesco a rilassarmi perché c’è davvero tanta concorrenza e non sono mai riuscito a dare il massimo a Parigi. Devo essere concentrato molto per far bene al Roland Garros. Se continuo a giocare come ho fatto a Roma con Novak Djokovic credo che presto migliorerò la mia classifica, devo migliorare ed essere continuo, così riuscirò a progredire come tennista”.

A parte Murray, Wawrinka e Thiem, nessuno è fino a qui stato in grado di contrastare seriamente la vecchia guardia. Tsitsipas punta allo Slam di Francia per compiere un altro passo verso i Big 3, ma come sempre il padrone di casa Nadal non sarà dello stesso avviso.

OMNISPORT | 19-05-2021 14:22