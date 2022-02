Medvedev rompe gli indugi: appello del numero 1 per i bimbi in guerra

Nella giornata forse più delicata, sul tavolo dei negoziati, l’attualità del conflitto che sta lacerando l’Ucraina prepotentemente assume la sua centralità. Nella FIFA, nella Uefa, nella comunità dei professionisti russi e non che hanno deciso di assumere un ruolo preminente, di assumere posizioni esplicite rispetto a quanto sta avvenendo all’interno del Paese sotto i colpi via terra, anfibi e aerei della Russia.

Dopo Lewandoski, il duro attacco alla Russia di Szczęsny e quanti hanno dovuto affrontare in prima persona il dramma dell’evacuazione come Roberto De Zerbi e il suo staff o ancora Paulo Fonseca, oltre ai giocatori brasiliani, anche il nuovo numero 1 del ranking ATP ha rotto gli indugi e ha deciso di lanciare un appello sui social. Daniil Medvedev ha rilasciato la sua prima dichiarazione richiamando alla pace.

Sull’account Instagram del campione russo, personaggio non certo malleabile né mansueto, è comparso questo testo che richiama al valore della vita umana e sostenendo la causa dei civili, dei bambini – già sette sono morti dall’inizio del conflitto – che rischiano la propria vita oltre che di perdere ogni riferimento in questi giorni di guerra senza sosta.

“Ricordate che cosa ho detto dopo la finale degli Australian Open? Questa storia riguarda me, i miei sogni da bambino. E oggi voglio parlare a nome di ogni bambino del mondo.

Tutti loro hanno sogni, la loro vita è appena iniziata e così tante esperienze devono ancora iniziare: i primi amici, le prime grandi emozioni”.

“Tutto ciò che sentono e vedono è la prima volta nella loro vita. Per questo voglio chiedere la pace nel mondo, tra i Paesi in conflitto. I bambini nascono con una fiducia innata nel mondo, credono in tutto: nelle persone, nell’amore, nella sicurezza e nella giustizia, nelle loro possibilità nella vita. Restiamo uniti e mostriamo loro che è vero: perché ogni bambino non dovrebbe smettere di sognare”, si legge nella didascalia che accompagna il suo post corredato da una immagine.