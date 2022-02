Tennis, Murray alla ricerca di un nuovo allenatore

01-02-2022 17:04

A.A.A cercasi allenatore per Andy Murray. Secondo il The Telegraph, dopo gli Australian Open il britannico avrebbe rotto con l’allenatore Jan de Witt.

L’ex numero uno al mondo già a dicembre era rimasto senza allenatore e si era così avvicinato al tedesco che aveva allenato anche Simon e Monfils. Ora però vuole scegliere, con calma a chi affidarsi.

I due avevano iniziato a collaborare in occasione del Mubadala World Tennis Championship (16-18 dicembre 2021) dove Murray fu sconfitto in finale da Rublev, e hanno continuato a collaborare per tutto il mese di gennaio e per l’Australian Open dove è uscito al secondo turno.

OMNISPORT