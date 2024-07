Tennis, Nadal da cardiopalma contro Navone: è semifinale a Bastad. Darderi rimontato da Baez ad Amburgo

Semifinale a Bastad per Nadal, che si aggiudica una maratona di quattro ore con Navone, niente da fare invece per Darderi, che ad Amburgo si fa rimontare da Baez

Rafael Nadal si aggiudica una maratona al cardiopalma di quasi quattro ore contro Mariano Navone e vola in semifinale (la prima stagionale) all’ATP 250 di Bastad, dove affronterà il qualificato croato Duje Ajdukovic. Niente da fare invece per Luciano Darderi, che viene rimontato da un ottimo Sebastian Baez all’ATP 500 di Amburgo.

Darderi out con Baez

Luciano Darderi fallisce l’accesso alla prima semifinale della sua carriera in un ATP 500 facendosi rimontare da Sebastian Baez. Il primo set vede in totale controllo l’azzurro, che strappa il servizio all’avversario in due occasioni tra il quarto e il sesto game, poi subisce un passaggio a vuoto che lo porta a cedere indietro un break, riuscendo comunque a chiudere il parziale sul 6-2 vincendo il turno successivo in risposta.

Il secondo set si dimostra più equilibrato, con Darderi che prima non concretizza una palla break nel sesto game, poi perde il proprio turno di servizio in quello successivo, ma riesce a recuperare nell’ottavo. Sul risultato di parità, Baez si fa ancora più aggressivo in risposta, obbligando prima Luciano ad annullare due palle break e poi a cedere la battuta, permettendo all’argentino di riportare il computo dei set in parità.

Nel terzo set invece cala nettamente Darderi, a tratti parecchio nervoso e che ha accusato anche dei leggeri problemi fisici, con Baez che si procura palle break nei primi quattro turni di servizio dell’azzurro, riuscendo a portarsi rapidamente sul 5-2. A un passo dalla sconfitta Luciano ha un moto d’orgoglio che gli permette di recuperare un break, ma alla seconda occasione di servire per il match, l’argentino non sbaglia e chiude l’incontro. Vittoria meritata quella di Baez – abile a gestire i punti cruciali del match e rimanere tranquillo anche nei momenti di difficoltà – che al prossimo turno affronterà Arthur Fils, il quale avanza ad Amburgo dopo il ritiro a sorpresa di Holger Rune sul risultato di 6-4 4-1 in favore del transalpino.

Nadal, che lotta con Navone

Prima semifinale stagionale per Rafael Nadal, che sopravvive a una vera e propria maratona contro Navone. Primo set fatto di continui ribaltati, con Mariano che sale avanti di due break sul 4-1, poi si fa recuperare al momento di andare a servire per il parziale, che riesce ad aggiudicarsi comunque al tie-break, dove si dimostra nettamente più solido di Nadal. Il campione spagnolo reagisce a inizio secondo set strappando la battuta all’argentino int due occasione, ma come avvenuto nel primo a parti invertite, anche Rafa si fa rimontare, solo che questa volta piazza la zampata decisiva nell’undicesimo game, che lo porta a servire con successo per il set recuperando da una situazione di 0-30.

Come i precedenti due, anche il terzo set si rivela pieno di ribaltamenti da una parte e dall’altra, con Navone che rompe per primo l’equilibrio, poi si fa recuperare e finisce addirittura sotto di due break, con Nadal che avanti 5-2 e servizio finisce per essere rimontato sul 5-5, momento in cui tira fuori gli artigli e strappa nuovamente il servizio all’argentino per poi servire, questa volta senza alcun problema, per il match. Ottima vittoria per Nadal, che si aggiudica così una maratona molto dispendiosa a livello fisico (quasi quattro ore di gioco) e vola per la prima volta in questa stagione in semifinale, dove affronterà Duje Ajdukovic.

Nadal in doppio a Bastad, Darderi/Cobolli eliminati ad Amburgo

La durata della sfida contro Navone potrebbe avere delle conseguenze per Nadal, che oltre alla semifinale, sabato 20 luglio dovrebbe scendere in campo anche in doppio con Casper Ruud per andare a caccia della finale contro la coppia brasiliana composta da Orlando Luz e Rafael Matos. Eliminati anche in doppio ad Amburgo Darderi e Flavio Cobolli, che hanno perso in due set contro la coppia testa di serie n°1 composta da Austin Krajicek e Rajeev Ram.