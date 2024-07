Tennis, Nadal batte Norrie a Bastad e lancia un segnale per Parigi 2024: Cobolli out con Zhang ad Amburgo

Nadal supera senza troppi problemi Norrie e vola ai quarti a Bastad lanciando anche un segnale in vista delle Olimpiadi di Pairigi 2024. Si arresta invece agli ottavi la corsa di Cobolli ad Amburgo

Rafael Nadal supera senza troppe esitazioni il primo vero test in singolare in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 battendo Cameron Norrie in due set (6-4 6-4) e conquistando così i quarti di finale all’ATP 250 di Bastad, i secondi della stagione dopo quelli raggiunti a Brisbane a inizio anno. Niente da fare invece per Flavio Cobolli, che ad Amburgo viene sconfitto da Zhizhen Zhang in due set (1-6 6-7).

Nadal batte Norrie

Dopo l’agevole vittoria all’esordio contro Leo Borg, Rafael Nadal era atteso da Cameron Norrie, avversario nettamente più insidioso del figlio d’arte, ma anche al primo vero test al ritorno in campo dopo la sconfitta al primo turno al Roland Garros il maiorchino non ha deluso, aggiudicandosi un primo set equilibrato grazie a un break nel settimo game e a due palle salvate al momento di servire per il parziale e il secondo vincendo cinque game consecutivi dopo essersi trovato sotto 4-1.

Le impressioni verso le Olimpiadi di Parigi

Un buon match quello di Nadal contro Norrie. Nonostante qualche alto e basso – più che lecito per un giocatore che non ha tanti match nelle gambe – Rafa ha mostrato un gioco e una tenuta fisica convincente, considerando che sta anche giocando il doppio in coppia con Casper Ruud, aspetti che permettono di guardare con fiducia ai prossimi Giochi Olimpici, che si terranno a Parigi sui campi del Roland Garros, dove il Re della terra rossa ha conquistato ben quattordici titoli.

Certo, è ancora presto per poter capire fino a dove potrà spingersi ai Giochi, ma queste prime uscite – in singolar e in doppio – ci hanno fatto capire che difficilmente Nadal ricoprirà il ruolo di vittima sacrificale. Intanto Rafa domani sfiderà Mariano Navone, testa di serie n°4 e avversario da non sottovalutare sulla terra battuta, superficie dove in questa stagione ha già raggiunto due finali.

Cobolli out con Zhang ad Amburgo

Niente primi quarti di finale in un torneo di livello ATP 500 per Flavio Cobolli, che ad Amburgo cede in due set a Zhizhen Zhang, che grazie a questo successo è diventato il primo tennista maschile cinese a raggiungere le 50 vittorie nel circuito maggiore. Primo set dominato dal giocatore asiatico, che strappa immediatamente la battuta all’azzurro e poi allunga con altri due break che gli permettono di chiudere il parziale sul 6-1.

Nel secondo è ancora Zhang a partire forte, strappando nuovamente la battuta a Cobolli nel primo turno in risposta. Sotto 4-1, Flavio ha un moto d’orgoglio, che lo porta ad annullare un’altra palla break nel sesto game e riportarsi on serve nel game successivo. Tornati in una situazione di parità, entrambi tengono senza problemi i rispettivi turni di servizio portando il parziale al tie-break, che premia il giocatore cinese con il risultato di 7-5. Al prossimo turno Zhang affronterà il vincente della sfida tra Alexander Zverev – padrone di casa e campione in carica – e Hugo Gaston.