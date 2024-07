Nadal passa lo scettro ad Alcaraz: “Sarà tra i migliori della storia”. Carlos lancia la sfida a Sinner a Rotterdam

Dopo la vittoria a Wimbledon (e al Roland Garros), Nadal si prepara a cedere lo scettro a Carlos Alcaraz. Ma Rafa non dimentica Sinner: “Lui e Jannik sono una spanna sopra gli altri”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

E’ il momento della successione, quella che tanti fan di Rafael Nadal non avrebbero mai voluto vivere. Un passaggio di consegne che probabilmente avverrà sul campo del Roland Garros ma in occasione delle Olimpiadi di Parigi, quando Rafa e Carlos Alcaraz scenderanno in campo anche nel doppio. Presente, passato e futuro del tennis spagnolo e mondiale: il momento si avvicina.

Nadal incorona Alcaraz

Nel corso di un’intervista concessa al sito dell’ATP, Rafael Nadal non si nasconde quando parla di Carlos Alcaraz, del resto la vittoria a Wimbledon (quarto slam in carriera) rappresenta l’ennesima conferma: “La mia impressione è che parliamo di un giocatore che sarà tra i migliori della storia. E’ un giocatore del grandissimo potenziale. Nella vita tutto può cambiare rapidamente, nessuno sa cosa succederà nel futuro. Però se oggi proviamo a fare una predizione sulla sua carriera, non possiamo che prevedere cose incredibili”.

Alcaraz-Sinner: il futuro del tennis

Carlos Alcaraz è reduce dalla vittoria in due slam consecutivi (Roland Garros e Wimbledon) ma è costretto ancora a inseguire il numero 1 della classifica ATP nelle mani di Jannik Sinner: “Il livello a cui gioca Alcaraz è davvero super alto – continua Nadal – Se riesce a tenersi lontano dagli infortuni, e ovviamente anche Sinner è a quel livello. Oggi lo vedo insieme a Sinner sopra tutti quanti gli altri, senza nessun dubbio. Non vedo molti giocatori che possono batterli nel Tour. La cosa migliore di Carlos è che a qualunque tornei partecipi, a dispetto della superficie, è il favorito. Credo che abbia un’aura, una sensazione diversa dagli alti. Se continua a giocare a questo livello è difficile che qualcuno possa batterlo”.

Alcaraz lancia la sfida a Sinner a Rotterdam

Intanto Carlos Alcaraz sembra intenzionato a cambiare i suoi programmi nella prossima stagione e proprio qualche ora fa ha confermato la sua partecipazione all’ATP 500 di Rotterdam, torneo che qualche mese fa ha vinto Jannik Sinner e che l’altoatesino ha già inserito in calendario nella prossima stagione. All’inizio di questa stagione il tennista murciano aveva preferito la terra rossa sudamericana invece del cemento europeo per prepararsi agli eventi negli Stati Uniti, invece ora sceglie Rotterdam e un torneo da sempre nelle corde di Sinner. Magari è una sfida aperta anche in chiave numero 1 al mondo.