Tennis, ATP Amburgo: Cobolli, buona la prima contro Altmaier. Stasera c'è Arnaldi, domani derby Sonego-Darderi

Comincia bene la settimana degli italiani: ad Amburgo è subito grande Cobolli contro Altmaier, battuto in tre set. Fognini ok a Gstaad. Domani in campo Sonego, Darderi e Berrettini

Wimbledon è il passato, la terra europea è la nuova via da seguire. Perché Parigi 2024 è alle porte e anche il calendario dell’estate continentale sul rosso ha finito per essere compresso in vista del torneo olimpico, con l’ATP 500 di Amburgo come appuntamento principale della settimana. In Germania sono presenti tanti azzurri, tra cui Flavio Cobolli, che all’esordio ha ottenuto una bella vittoria su Daniel Altmaier, Matteo Arnaldi che in serata affronterà Pedro Martinez e il derby tra Lorenzo Sonego e Luciano Darderi in programma nella giornata di domani.

Cobolli lotta e fa tornare i conti: Altmaier ko. al terzo

La vittoria del tennista romano merita la copertina di questo avvio di settimana che si preannuncia denso di appuntamenti, se è vero che tra Amburgo, Bastad e Gstaad di italiani in campo se ne vedranno parecchi (e le donne proveranno a fare le profetesse in patria a Palermo). E poco importa se contro Altmaier sia stato necessario allungare la partita al terzo set per avere ragione di un tennista sempre piuttosto complicato da affrontare. Cobolli non ha sfruttato un match point nel tiebreak del secondo set, perso inopinatamente per 8-6, poi però nel terzo ha ripreso a marcia e nel finale ha chiuso alla quarta palla match avuta a disposizione.

Il tutto dopo che la giornata era cominciata decisamente sotto una buona stella: decisamente aggressivo l’azzurro in risposta, tale da costringere il tedesco a faticare e non poco sui suoi turni di battuta. Nel primo set il break arriva nel settimo gioco (pesano i due doppi falli di Altmaier) e tutto sommato nessuno sembra sorpreso: Cobolli tiene la barra dritta nei successivi due turni al servizio e il 6-3 è servito.

Nel secondo il match si mantiene equilibrato, anche se Flavio spreca due palle match nel game d’apertura (si salva Altmaier con due ace) prima di trovarlo nel quinto gioco. Sul 4-2 il più sembra fatto, ma nell’ottavo gioco Cobolli sbaglia tutto, commettendo due doppi falli e centrando due nastri col dritto. Il tedesco risale, tiene botta nel gioco successivo (finito 4 volte ai vantaggi), poi nel tiebreak trova il minibreak proprio sulla prima palla set avuta. Nel terzo set si va avanti a strappi, poi però Cobolli si fa bastare una palla break nell’ottavo gioco e la sfrutta come si deve. Finisce 6-3 e per il romano agli ottavi ci sarà uno tra Seyboth Wild e Zhang.

La settimana degli italiani: domani Darderi e Berrettini

La settimana degli italiani vedrà Matteo Arnaldi impegnato ad Amburgo (ATP 500) opposto nel tardo pomeriggio allo spagnolo Pedro Martinez, numero 48 al mondo (test bello probante). Domani ad Amburgo super derby tra Sonego e Darderi, col torinese che avrà l’occasione per “vendicare” la mancata partecipazione al torneo olimpico causata proprio dalla crescita esponenziale dell’italo-argentino.

A Gstaad domani tornerà in campo Matteo Berrettini, opposto all’argentino Pedro Cachin, mentre Stefano Napolitano sfiderà il brasiliano Gustavo Heide. A Bastad è già finita la corsa di Andrea Pellegrino, battuto dal kazako Timofej Skatov per 6-4 6-1 nell’ultimo turno di qualificazione. Unico italiano in campo è Francesco Passaro, di scena sempre martedì contro il giapponese Taro Daniel. A Bastad domani debutterà anche Rafael Nadal, atteso dal contro decisamente suggestivo con Leo Borg, figlio di Bjorn.