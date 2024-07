Wimbledon, Musetti fa suo il derby-maratona contro Darderi: Cobolli lotta ma viene beffato da Tabilo

Musetti batte Darderi al termine di un avvincente derby e ora sfida Comesaña per il primo ottavo a Wimbledon, mentre Cobolli viene beffato da Tabilo nel quinto set dopo una bella rimonta

Derby estremamente combattuto quello tra Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, terminato dopo quasi quattro ore con la vittoria in cinque set (6-4 4-6 6-7 6-4 6-4) del carrarino, che contro Francisco Comesaña ha una grande occasione di guadagnarsi per la prima volta in carriera la seconda settimana a Wimbledon. Peccato invece per Flavio Cobolli, che recupera due set ad Alejandro Tabilo, ma poi cede all’ultimo nel quinto set (6-7 6-7 6-4 6-4 4-6).

Musetti batte Darderi al quinto set

Dopo Jannik Sinner e Matteo Berrettini è toccato a Musetti e Darderi dare spettacolo oggi in un derby combattutissimo e deciso al quinto set in favore del carrarino, che raggiunge il terzo turno, eguagliando il suo miglior risultato, ottenuto la passata stagione qui a Wimbledon. Il match si rivela da subito equilibrato, con Lorenzo che si aggiudica il primo set in extremis strappando la battuta a Luciano nel decimo game, dopo che nel sesto non era riuscito a sfruttare una palla break.

Ma Darderi è un combattente e lo dimostra subito nel secondo set, nel quale si porta avanti di due break sul 4-1, salvo poi restituirne immediatamente uno, per poi chiudere il parziale sul 6-4. Galvanizzato dal set conquistato, Luciano parte benissimo anche nel terzo, strappando in apertura la battuta a Musetti, che però non ci sta e ottiene subito il contro-break che lo rivitalizza. Il parziale poi giunge al tie-break, con Lorenzo che non ha sfruttato una palla break nel sesto game, che viene vinto per 7 punti a 5 da Luciano.

Nonostante il punteggio, la sensazione è che ad avere qualcosa in più sia Musetti, che infatti nel quarto set si procura una palla break senza sfruttarla nel primo game e poi nel quinto un’altra, che questa volta converte portandosi in vantaggio, vantaggio che mantiene fino a riportare in parità il computo dei set. Il quinto e decisivo parziale sembra la fotocopia del precedente, con Lorenzo che nuovamente non sfrutta una chance di break nel game d’apertura e poi strappa la battuta a Darderi nel quinto, per poi chiudere l’incontro dopo quasi quattro ore.

Che chance con Comesana

Al prossimo turno Musetti affronterà Francisco Comesaña, che ha ottenuto le sue prime vittorie nel circuito maggiore proprio qui a Wimbledon eliminando al primo turno la testa di serie n° 6 Andrey Rublev in quattro set (6-4 5-7 6-2 7-6) e Adam Walton in cinque (7-5 1-6 6-7 6-1 7-6) al secondo turno. Una chance ghiotta per Lorenzo, che vincendo raggiungerebbe per la prima volta gli ottavi di finale – e quindi la seconda settimana – nel torneo di Wimbledon.

Cobolli, che peccato: rimonta Tabilo e poi perde al quinto

Niente da fare invece per Cobolli, autore di una gran partita in cui ha rimontato due set a Tabilo per poi cedere in extremis nel quinto e decisivo set. I primi due set sono molto equilibrati e senza break – con Tabilo però che ha avuto a disposizione un totale di tre chance per strappare la battuta all’avversario – e giungono quindi al tie-break, che in entrambe le occasioni premiano il cileno con lo stesso risultato (7 a 4). Giunto a un passo dall’eliminazione, Cobolli alza il proprio livello e nel terzo set si porta subito avanti di un break che mantiene senza problemi fino al termine del parziale, conquistato per 6-4.

Accorciate le distanze, è Cobolli ad avere le redini dell’incontro, che riporta in equilibrio strappando la battuta nel nono game dopo che nel settimo non era riuscito a convertire tre palle break. Nel quinto e decisivo set iniziano fioccare palle break, con Flavio che non ne sfrutta tre nel terzo game e poi si scioglie, commettendo nel gioco successivo due doppi falli consecutivi che permettono a Tabilo di strappargli la battuta. Break che però viene recuperato immediatamente dall’azzurro, che non ci sta a perdere e lo dimostra annullando due chance in favore dell’avversario di strappargli la battuta nei suoi due successivi game al servizio. Purtroppo però il break in favore del cileno alla fine arriva nel decimo e ultimo game, che chiude l’incontro e permette a Tabilo di volare al terzo turno, dove affronterà il vincente della sfida tra Taylor Fritz e Arthur Rinderknech.

Qui trovate il tabellone di Wimbledon