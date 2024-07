ATP Bastad, Nadal salva Ruud e sorprende tutti: agli US Open ci sarà. Giovedì sfida Norrie agli ottavi

Dopo l'eliminazione in singolare contro Monteiro, Ruud torna alla vittoria in doppio in coppia con Nadal, che nel frattempo stupisce tutti iscrivendosi al prossimo US Open

Dopo la sconfitta in singolare in due set (6-3 6-3) contro Thiago Monteiro, Casper Ruud ha ritrovato il sorriso grazie al successo in doppio con l’idolo di sempre Rafael Nadal, che ha permesso alla coppia di spingersi in semifinale all’ATP 250 di Bastad. Rafa giovedì invece affronterà Cameron Norrie agli ottavi nel primo vero e proprio test in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo la sconfitta al primo turno del Roland Garros e intanto sorprende tutti iscrivendosi al prossimo US Open grazie al ranking protetto.

Ruud eliminato a sorpresa da Monteiro

Eliminazione a sorpresa all’ATP 250 di Bastad, con Casper Rudd – finalista nella passata edizione e campione in quella del 2021 – che è stato nettamente eliminato dal n°85 al mondo Thiago Monteiro con un doppio 6-3. Partita che ha visto il brasiliano, sempre in controllo e in comando – soprattutto con il dritto -, conquistare il primo set con due break – che sarebbero potuti essere pure tre – e il secondo strappando la battuta al norvegese in occasione del sesto game, per poi chiudere al nono recuperando da una situazione di 0-30. Prestazione pressoché senza sbavature quella di Monteiro, che al prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Pavel Kotov e Duse Ajdukovic.

Nadal salva la giornata di Ruud con il doppio

A risollevare la giornata di Ruud ci ha pensato il doppio con Rafael Nadal, con cui ha trionfato al super tie-break del terzo set (6-4 3-6 12-10) sulla coppia composta da Theo Arrivage e Roman Safiullin. Match certamente più complicato rispetto quello dell’esordio (vinto nettamente in due set), ma che ha dato ulteriori segnali incoraggianti a Rafa in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove – oltre al singolare – giocherà anche in coppia con Carlos Alcaraz per aumentare le chance di aggiudicarsi una medaglia ai suoi ultimi giochi.

Giovedì Rafa sfida Norrie per i quarti

Intanto, sempre in vista Parigi 2024, giovedì 18 luglio Nadal affronterà Cameron Norrie agli ottavi di finale di Bastad, test certamente più impegnativo se paragonato al figlio d’arte Leo Borg, n°461 ATP. La sfida col britannico ci darà qualche indizio utile sulla competitività di Rafa, che in caso di successo centrerebbe i secondi quarti di finale stagionali in singolare dopo quelli di Brisbane, primo torneo disputato quest’anno dallo spagnolo.

Sorpresa Rafa: iscritto allo US Open

La notizia del giorno è però la presenza di Nadal nell’entry list dello US Open 2024 grazie al ranking protetto. La sua iscrizione non assicura comunque la presenza di Rafa all’ultimo slam stagionale, ma fa intendere come al momento non abbia intenzione di dire basta col tennis dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 per poi prendersi la sua meritata passerella d’onore e salutare tutti i propri tifosi alla Laver Cup come fatto tre anni fa dal suo amico-rivale Roger Federer.