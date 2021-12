Tennis, Nadal: "Sono positivo al Covid. Ora valutazioni sul calendario"

20-12-2021 11:57

Nemmeno il tempo di tornare che Rafael Nadal deve nuovamente fermarsi. Il maiorchino, che ha partecipato al torneo d’esibizione di Abu Dhabi ha spiegato sui social di essere risultato positivo al Covid.

“Ciao a tutti. Volevo annunciare che al mio ritorno a casa dopo aver giocato il torneo di Abu Dhabi, sono risultato positivo al COVID e al test PCR che mi è stato eseguito quando sono arrivato in Spagna. Sia in Kuwait che ad Abu Dhabi abbiamo superato i controlli ogni due giorni e tutti sono risultati negativi, l’ultimo venerdì e l’esito sabato. Sto vivendo dei momenti spiacevoli ma spero di migliorare pian piano. Ora sono a casa e ho segnalato il risultato a coloro che sono stati in contatto con me. Come conseguenza della situazione, devo avere una flessibilità totale con il mio calendario e analizzerò le mie opzioni in base alla mia evoluzione. Vi terrò informati su qualsiasi decisione sui miei futuri tornei! Grazie a tutti in anticipo per il supporto e la comprensione”.



