Il campione di Tennis Nick Kyrgios ha rilasciato un'intervista parlando dei campioni del passato e di Berrettini.

23-02-2023 16:02

Nick Kyrgios ha rilasciato un’intervista ad un podcast americano dove ha parlato di diversi argomenti, soffermandosi sui campioni del passato paragonati alle stelle del tennis moderno.

Tennis, Kyrgios: “Sampras o Agassi nel tennis di oggi non avrebbero vinto”

Nick Kyrgios, attuale numero 19 del ranking ATP, ha dato la sua opinione in merito ai campioni del tennis del passato contestualizzandoli nella pratica dei giorni nostri, costellata di molti campioni, come Djokovic, Federer o Medvedev. “In nessun modo McEnroe, Sampras o Agassi potrebbero sopravvivere nel tennis di oggi; se Jordan potrebbe essere tra i migliori anche nel 2023, per loro non ci sarebbero speranze. Ovviamente. In questa mia considerazione non c’è nulla di personale. McEnroe è un bravo ragazzo, anche se un po’ matto”.

Tennis, Kyrgios: “Wimbledon? Se lo vinco, mi ritiro”

Nell’edizione 2022 di Wimbledon, Kyrgios riuscì ad arrivare in finale nel torneo su erba per eccellenza, salvo poi arrendersi al serbo Novak Djokovic: “Sono stato vicino a vincere Wimbledon; se fosse successo, probabilmente mi sarei ritirato, almeno per qualche stagione”, spiega il tennista australiano nell’intervista del podcast prodotto dallo youtuber ed influencer Paul Logan.

Tennis, Kyrgios: “Pietrangeli-Berrettini? Parole sbagliate”

Infine, Nick Kyrgios presenta la sua versione sulla querelle tra Pietrangeli e Berrettini. Il romano, soprattutto, è stato definito dalla leggenda “Bravissimo, ma non muove le gambe come si dovrebbe in campo” e “Troppo legato alle pubblicità e agli sponsor”. L’australiano ha difeso il collega italiano dichiarando “Ma non sono scelte personali quelle riguardo le priorità nella propria vita? Posso assicurarvi che, fuori dal campo, fa molti più soldi di Sinner e per alcuni di noi fare soldi è molto importante”.