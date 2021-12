20-12-2021 11:44

Peng Shuai starebbe bene. Queste le ultime novità dopo un video diffuso da parte dei media cinesi in cui l’ex numero uno in doppio nega di aver denunciato le molestie sessuali a carico dell’ex vicepremier Zhang Gaoli.

La cinese ha spiegato di essere stata fraintesa, di essere libera e di stare bene. La WTA, che ha annullato i tornei in Cina, ha comunque spiegato di non essere convinta che la tennista non sia sottoposta a minacce.

OMNISPORT