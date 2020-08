Tennis, polemiche per l'escusione di Pella a Cincinnati

Subito polemiche al Masters 1000 Cincinnati, proprio all’inizio del torneo statunitense che dovrebbe fare da preludio agli Us Open. Novak Djokovic, presidente del Players’ Council, e alcuni giocatori minacciano di non scendere in campo per l’esclusione dei tennisti Guido Pella e Hugo Dellien, perché hanno avuto contatti con il loro preparatore atletico Juan Manuel Galvan, risultato positivo al Coronavirus.

I tennisti sostengono che il protocollo inviato dall’organizzazione ai tennisti indica che devono ritirarsi dal torneo solo se condividono la stanza con un caso positivo. Da qui il possibile boicottaggio: nelle prossime ore è attesa la reazione degli organizzatori.

OMNISPORT | 20-08-2020 10:11