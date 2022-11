Tennis, prima vittima illustre a Parigi: out Medvedev

02-11-2022 16:45

Prima vittoria con un top 5 per Alex De Minaur che elimina dall’ultimo Masters 1000 dell’anno Daniil Medvedev sconfitto in tre set per 6 – 4, 2 – 6, 7 – 5.

L’ex numero uno al Mondo, attuale numero 3, si arrende al numero 25 del ranking ATP con il punteggio di 6-4, 2-6, 7-5 dopo due ore e 47 minuti. Il russo era reduce dalla vittoria nel torneo ATP di Vienna.

Fatica e vince una battaglia di oltre tre punti l’uomo del momento Auger – Aliassime. Il canadese impiega più di tre ore per battere lo svedese Ymer. Alla fine il canadese, in un buono momento di forza e che oggi è riuscito a rimanere aggrappato al match si è imposto per 7 – 6, 6 – 4, 7 – 6. Per lui si tratta della quattordicesima vittoria consecutiva.