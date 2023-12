Tennis, rivoluzione nel ranking: modificata l’assegnazione dei punti ATP, ora gli Slam e i Master 1000 valgono ancora di più

Importanti modifiche annunciate dall'ATP per quanto riguarda i punti assegnati dai vari turni dei tornei a partire dai Challenger fino ad arrivare ai tornei del Grande Slam

27-12-2023 14:00

Grosse novità per l’ATP in vista della stagione che sta per iniziare. L’Association of Tennis Professionals ha comunicato che nel 2024 verrà modificata la distribuzione dei punti validi per il ranking di singolare nei vari tornei del circuito, con un lieve incremento per i tornei del circuito maggiore, dagli ATP 250 agli Slam, e piccole diminuzioni nei Challenger. Invariati invece i punti assegnati alle ATP Finals.

La nota dell’ATP: il perché delle modifiche

Come spiega l’ATP stessa sul proprio sito ufficiale, i motivi che hanno spinto l’associazione ad attuare questi cambiamenti sono da trovare nell’aumento dei tornei Master 1000 con 96 giocatori in tabellone e nell’introduzione dei Challenger 50 e 175: “I cambiamenti sono stati pensati per migliorare la distribuzione dei punti assegnati visto l’incremento dei tornei Masters 1000 da 96 giocatori, oltre che per raggiungere un migliore equilibrio e una migliore distribuzione dei punti, tenendo conto del considerevole aumento dei tornei ATP Challenger di categoria superiore offerti dal 2023”

Più punti nei tornei ATP e negli Slam

Gli incrementi nei vari tornei del circuito maggiore, così come le diminuzioni nei Challenger, non coinvolgono i punti assegnati al vincitore del torneo, che rimarranno invariati, ma tutti i turni precedenti – ad esclusione del primo in alcuni casi – a partire dalle qualificazioni. Si tratta di un cambiamento che ridisegnerà inevitabilmente il ranking nel 2024. L’unico torneo che non subirà modifiche nella prossima stagione saranno le ATP Finals di fine anno.

I cambiamenti per categoria di torneo

Di seguito trovate il nuovo di sistema di distribuzione punti nelle differenti categorie di tornei con tra parentesi i punti assegnati precedentemente:

Tornei del Grande Slam

1°T: 10 (10)

2°T: 50 (45)

3°T: 100 (90)

Ottavi di finale: 200 (180)

Quarti di finale: 400 (360)

Semifinale: 800 (720)

Finale: 1300 (1200)

Vittoria: 2000 (2000)

Master 1000

1°T: 10 punti nei tabelloni con 96 giocatori, 0 in quelli a 56

2°T: 30 (25) nei tabelloni con 96 giocatori, 10 (10) in quelli a 56

3°T: 50 (45)

Ottavi di finale: 100 (90)

Quarti di finale: 200 (180)

Semifinale: 400 (360)

Finale: 650 (600)

Vittoria: 1000 (1000)

ATP 500

1°T: 25 punti nei tabelloni con 48 giocatori, 0 in quelli a 32

Ottavi di finale: 50 (45)

Quarti di finale: 100 (90)

Semifinale: 200 (180)

Finale: 330 (300)

Vittoria: 500 (500)

ATP 250

1°T: 13 punti nei tabelloni con 48 giocatori, 0 in quelli a 32

Ottavi di finale: 25 (20)

Quarti di finale: 50 (45)

Semifinale: 100 (90)

Finale: 165 (150)

Vittoria: 250 (250)

Qualificazioni

Slam: Q 30; Q3 16; Q2 8

Master 1000: Q 20 e Q2 10 nei tabelloni da 96; Q 30 e Q2 16 nei tabelloni da 56

ATP 500: Q 16 e Q2 8 nei tabelloni da 48; Q 25 e Q2 13 nei tabelloni da 32

ATP 250: Q 8 e Q2 4 nei tabelloni da 48; Q 13 e Q2 7 nei tabelloni da 32

Challenger

Challenger 175: W 175; F 90 (100); SF 50 (60); QF 25 (32); 1°T 13 (15)

Challenger 125: W 125; F 64 (75); SF 35 (45); QF 16 (25); 1°T 8 (11)

Challenger 100: W 100: F 50 (60); SF 25 (36); QF 14 (20); 1°T 7 (9)

Challenger 75: W 75; F 44 (50); SF 22 (30); QF 12 (16); 1°T 6 (7)

Challenger 50: W 50; F 25 (30); SF 14 (17); QF 8 (9); 1°T 4

