Tennis, Roland Garros: dove vedere Trevisan e Sinner in diretta

E’ la grande occasione per Martina Trevisan. I quarti di finale del Roland Garros raggiunti a 26 anni, per la tennista fiorentina erano un sogno impensabile fino a pochi mesi fa. Oggi invece si gioca la partita della vita sulla terra battuta di Parigi contro la polacca Swiatek.

Partita dalle qualificazioni e accreditata del numero 159 nel ranking Wta, la Trevisan ha eliminato al primo turno Camila Giorgi in uno scontro tutto azzurro terminato con il ritiro della Giorgi quando il punteggio era sul 7-5, 3-0 per la Trevisan.

Al secondo turno tre combattutissimi set con la americana Cori Gauff piegata per 4-6, 6-2, 7-5; infine al terzo turno la vittoria in treset sulla greca Sakkari 1-6, 7-6, 6-3 al termine dai risvolti quasi drammatici con due match ball annullati alla numero 24 del ranking mondiale. Infine il capolavoro al quarto turno: un doppio 6-4 alla olandese Kiki Bartens, numero 5 del tabellone.

Una cavalcata tanto inattesa quanto meritata per una ragazza con un passato complicato, una lunga battaglia contro l’anoressia che ne ha condizionato il rendimento nel corso degli anni. Adesso comunque andrà si gode l’ingresso nella top 80 con una progressione che solo un grande risultato in uno Slam può dare. Un’impresa non da poco: è la prima tennista italiana in assoluto a raggiungere i quarti di finale di un torneo del Grande Slam partendo dalle qualificazioni.

Di fronte avrà la polacca Iga Swiatek, numero 54 al mondo. La giovanissima tennista polacca (ha 19 anni) in questo torneo è stata capace di un’impresa eccezionale riuscendo a sconfiggere Simona Halep, la testa di serie numero 1 del tabellone parigino e grande favorita della vigilia. Inutile dire che quindi nonostante la differenza d’età la Swiatek parta con i favori del pronostico.

Le altre partite dei quarti in programma sono:

Già qualificate: Collins (Usa); Podoroska (Arg)

Kvitova (Rep Cec) – Siegmund (Ger)

Trevisan (Ita) – Swiatek (Pol)

Nel torneo maschile anche Jannick Sinner va a caccia della gloria. Il giovanissimo fenomeno del tennis altoatesino si gioca una partita che ha qualcosa di storico. Nei quarti di finale affronta il re indiscusso della terra battuta lo spagnolo Rafa Nadal.

Il 19 enne di San Candido ha inanellato una serie di prestazioni stratosferiche ed è arrivato là dove nessun ragazzo della sua età era mai arrivato prima. Jannick infatti è riuscito nell’ordine a essere il primo tennista a raggiungere i quarti di finale del Roland Garros alla prima partecipazione ed è anche il più giovane tennista a raggiungere i quarti a Parigi dal 2006. I due precedenti record appartenevano a Rafael Nadal e Novak Djokovic… Per Sinner già questo è un vero trionfo e un certificato che gli vale la candidatura a un futuro radioso.

Intanto oggi c’è la sfida contro un campionissimo che non gli concederà nulla e contro cui dovrà mostrare tutto il suo grande talento. Dopo la vittoria contro Zverev (numero 7 al mondo) per Jannick c’è un nuovo record da superare!

VIRGILIO SPORT | 06-10-2020 20:20