Tennis, Serena Williams apre le porte a un ritorno

19-09-2022 16:44

Serena Williams potrebbe non aver detto davvero addio al tennis. Del resto come ha detto lei non è mai stata pronunciata la parola ritiro.

L’ex tennista numero uno al Mondo ne ha parlato, aprendo uno spiraglio sulla sua carriera, al Jimmy Fallon Night Show. “Non ho mai pronunciato la parola ritiro”.

La campionessa, come già fatto in queste settimane, ha citato come esempio il giocatore della NFL Tom Brady che aveva annunciato il suo addio al football, per poi ripensarci e giocare ancora.

Protagonista della celebre trasmissione ha spiegato: “Sono molto felice, contenta di quello che sto vivendo. Ci sono un sacco di cose che non ho potuto fare e che vorrei fare in questi anni, ma non ho intenzione di rilassarmi, voglio semplicemente cominciare a godermi quello che non ho potuto godermi prima. Quello che voglio dire è che non si sa mai, ho parlato con Tom Brady della sua storia. Non mi vedo lontana dal tennis, che mi ha dato così tanto, vorrei fare qualcosa ma non so cosa, vorrei tanto rimanere legata a questo sport così meraviglioso. Semplicemente è stata una luce nella mia vita e voglio continuare a tenermela stretta”.

Insomma, mai dire mai con l’americana che aveva parlato della sua decisione, ad agosto, con una lunga lettera scritta al giornale Vogue USA.