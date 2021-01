Tennis: Serena Williams batte Osaka nel super tiebreak di Adelaide

In un clima assolutamente amichevole, come del resto era nelle previsioni degli organizzatori del “A Day at the Drive”, il pubblico ha potuto assistere a un prevedibile festival d’altalena, tra vincenti a braccio sciolto ed erroracci destinati a rimanere impuniti tra due delle prossime protagoniste degli Australian Open.

È finito con una vittoria di Serena Williams il gran match al femminile nel cartellone di Adelaide. La ventitré volte campionessa Slam ha battuto Naomi Osaka al super tiebreak del terzo set (6-2 2-6 10-7) e si è espressa così a fine match: “Eccoci qui, ci avete accolto e dato fiducia – ha commentato a caldo un’ecumenica Serena -. Abbiamo seguito le vostre regole fino in fondo, e anche se in alcuni momenti è stata dura ne è valsa la pena per essere qui oggi di fronte a voi“.

Per quello che è valdsa la partita contro la Osaka, considerato soprattutto il carattere non ufficiale della faccenda, la vittoria di oggi potrebbe comunque costituire un buon ricostituente per le sensazioni della storica candidata al record. A Melbourne, infatti Serena, tenterà il sempre più arduo assalto al Major numero ventiquattro della carriera.

OMNISPORT | 29-01-2021 14:32