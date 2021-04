Tennis, Sinner da urlo: elimina Rublev a Barcellona

Jannik Sinner è una della poche certezze di questo 2021.

L’azzurro conferma il suo ottimo momento e vola in semifinale nel torneo ATP 500 di Barcellona battendo il numero 7 al mondo Andrey Rublev con il punteggio di 6-2, 7-6. L’impresa è tale visto che il russo è uno dei giocatori più in forma di tutto il circuito ATP , è reduce dalla finale di Montecarlo (poi persa con Tsitsipas) e ha vinto già 26 partite nel 2021.

Per l’altoatesino si tratta del quarto successo contro un giocatore della Top 10 dopo Goffin, Zverev e Tsitsipas e centra la sesta semifinale della carriera, la terza della stagione, la prima sul rosso.

Sinner domina, come evidenzia il punteggio il primo set. Nel secondo ha faticato un po’ di più, come lui stesso ha ammesso in qualche dichiarazione a bruciapelo post partita.

Avanti di un break a fine secondo alla fine ha ottenuto la vittoria nel set e del match al tie – break. Nonostante alcuni problemi fisici, con Rublev molto nervoso (si è autocolpito con la sua racchetta) l’azzurro ha mantenuto la tranquillità tale per completare l’impresa di giornata.

Per l’italiano si tratta del 18esimo incontro vinto nel 2021 che lo lancia nella prima semifinale di un torneo ATP 500. Sabato se la vedrà con uno tra Felix Auger-Aliassime (che ha eliminato Musetti) e Stefanos Tsitsipas, fresco vincitore di Montecarlo.

Da lunedì, intanto, comunque vada la semifinale scalerà un’altra posizione del ranking salendo alla posizione numero 18: senza le varie restrizioni e il ranking “congelato” sarebbe già nella top 10.

OMNISPORT | 23-04-2021 14:53