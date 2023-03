Tennis, Sinner dopo il k.o con Alcaraz: "Non ho servito bene"

L'azzurro ha analizzato la sconfitta contro lo spagnolo

19-03-2023 13:47

L’azzurro Jannik Sinner ha perso in semifinale contro Carlos Alcaraz.

Al temine del match ha detto: “Penso che la mia partita in generale sia stata buona, ma credo che la differenza più grande sia dipesa dal rendimento del mio servizio. Non ho sicuramente servito bene. Ho avuto le mie possibilità, soprattutto nel primo set dove ho anche avuto un pò di sfortuna. Mi sono procurato un set point e al tie-break ho avuto l’esitazione su quel dritto che non ho seguito a rete come avrei dovuto. Poi anche nel secondo ho avuto occasioni, come un 30-30 in cui ho colpito il nastro. Alla fine veramente l’incontro è stato deciso da quei quattro punti in più vinti da lui (74 a 70 su un totale di 144 disputati), all’interno di un match che è stato comunque molto combattuto. Tuttavia Carlos ha sicuramente servito meglio di me, quindi ha meritato di vincere“.

Non mancano però gli aspetti positivi: “Sicuramente, il fatto di essere arrivato in semifinale in un torneo così importante e dunque poter far parte degli ultimi quattro giocatori rimasti in gara è motivo di grande soddisfazione. Tuttavia, il lavoro da fare è ancora tanto. Ma le due settimane nella loro totalità rimangono positive, sinceramente non ho voglia di parlare delle condizioni di gioco perché alla fine sono quelle per tutti e la partita di oggi – ieri – non è dipesa da esse”