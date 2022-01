Tennis, Sinner: "Sono cresciuto, come uomo e giocatore"

24-01-2022 11:08

Jannik Sinner approda ai quarti di finale degli Australian Open dopo la vittoria contro De Minaur.

Una ulteriore crescita per l’azzurro come analizzato da lui stesso subito dopo la fine del match di oggi. “All’inizio ha avuto più chance di break di me, poi ho provato a spingere un po’ di più al servizio, soprattutto nel primo punto del tie-break, ha fatto la differenza vincerlo. Ho iniziato ad avere più fiducia, ho cercato di muoverlo di più e non è facile contro Alex De Minaur”.

E poi: “Lo scorso anno è stato lungo ed importante, per la prima volta ho giocato così tanto. Ho vissuto tante nuove esperienze, credo di essere cresciuto sia come giocatore che come persona. A vent’anni non puoi che maturare”.

OMNISPORT