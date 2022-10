26-10-2022 15:41

L’azzurro Jannik Sinner non sbaglia. Dopo alcuni problemi fisici riscontrati a Sofia vola agli ottavi del torneo ATP 500 di Vienna, grazie convincente successo per 6-3, 6-2 sul cileno Cristian Garin, numero 86 ATP. Ora l’azzurro sarà di nuovo in campo giovedì.

Sinner senza problemi al primo turno di Vienna

Rientro senza problemi e con una buona condizione per Jannik Sinner. Dopo i problemi riscontrati a Sofia, il “suo” torneo vinto due volte è tornato a disputare un match e a vincere. L’altoatesino a Vienna ha battuto al primo turno il numero 86 del ranking con i punteggi di 6-3, 6-2. Non si sono visti nemmeno problemi particolari relativi alla mobilità con l’infortunio che sembra sia stato messo alle spalle. Ora l’azzurro tornerà in campo giovedì contro l’ostico argentino Francisco Cerundolo, numero 29 del mondo.

Sinner cerca uno squillo a Vienna dopo un anno non facile

Buoni segnali, anche se siamo all’inizio del torneo, per l’altoatesino che come Matteo Berrettini non è reduce da una annata facile. Il 2022 è iniziato con il covid, il ritiro da Indian Wells (dove non è nemmeno sceso in campo) e poi c’è stato il ritiro a Miami, dopo pochi game, proprio contro Cerundolo per problemi alle vesciche. Poi altri problemi a Roma, il ritiro al Roland Garros contro Rublev fino a quello più recente di Sofia.

Sinner e la speranza Finals

Se le speranze di vedere Matteo Berrettini alle Nitto ATP Finals di Torino si sono infrante dopo il ritiro proprio dal torneo di Vienna, c’è ancora una piccola possibilità per Jannik Sinner. Alla vigilia del torneo a Eurosport ha detto: “Le Nitto un una competizione davvero importante. Non è che ci stia pensando molto, ma ci crederò fino a che la matematica me lo consentirà. Anche perché sperarci non costa niente”. Non dipenderà tutto da lui: dove anche vedere come andranno i diretti concorrenti Auger-Aliassime, Fritz, Hurkacz e Norrie.