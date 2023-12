La capitana di Billie Jean King Cup ha fatto sapere tramite social che l'intervento al quale si è sottoposta è andato bene

Ultimo aggiornamento 01-12-2023 16:16

Tathiana Garbin è tornata a parlare e ha rassicurato tutti: l’intervento alla quale si è sottoposta nei giorni scorsi, necessario per rimuovere un raro tumore che da qualche mese l’affligge, è andato bene e adesso per la capitana di Billie Jean King Cup comincia la fase della riabilitazione.

Il messaggio: “Tutto è andato bene, a presto”

Garbin ha voluto ringraziare i suoi followers con un messaggio che è carico di gratitudine, ma anche di speranza.

“L’intervento è andato bene, grazie anche alla professionalità e alla competenza del prof. Lippolis e di tutta la sua equipe medica. A loro va tutta la mia gratitudine, mentre a chi ha avuto un pensiero per me in questo tempo, con tanti messaggi di sostegno e ringraziamento, non posso che dire grazie dare appuntamento a tutti a presto”.

L’intervento è stato effettuato a inizio settimana, peraltro annunciato “involontariamente” da Jannik Sinner durante la conferenza stampa che è seguita al successo della squadra azzurra sull’Australia nella finale di Davis. Sinner e Volandri avevano rivolto un caloroso augurio alla capitana della selezione femminile, consapevoli dell’importanza del momento e della particolare difficoltà della situazione.

Il segreto rivelato dopo la Billie Jean King Cup

Garbin era già andata sotto i ferri a inizio ottobre, ma non aveva rivelato la cosa se non dopo l’avventura delle azzurre di Billie Jean King Cup, con le finali disputate a Siviglia (l’Italia s’è arresa soltanto al Canada in finale).

“La tappa di Siviglia era troppo importante e non avrei mai voluto distogliere l’attenzione in un momento dove ci stavamo giocando un trofeo tanto ambito, e ancor più non volevo che la cosa finisse per deconcentrare anche me. La federazione mi ha dimostrato piena fiducia e io ho cercato di ripagarla dando il massimo in quella situazione”.

Tra l’altro, poche ore prima di sottoporsi al secondo intervento, la capitana è stata raggiunta in ospedale dalle sue ragazze, che in qualche modo hanno voluto manifestare tutta la vicinanza in questo momento così particolare. Il messaggio postato da Garbin testimonia che sinora tutto è andato secondo i piani, e adesso comincerà un periodo di riposo, nel quale però cercherà al contempo di recuperare le energie e tornare alla vita di tutti i giorni.

La carriera di Tathiana: un titolo ATP in bacheca

L’ex giocatrice, 46 anni, sta lottando con una rara forma di tumore che è partito dall’appendicite e che si è espanso, richiedendo un secondo intervento, effettuato dall’equipe del prof. Lippolis all’ospedale Cisanello di Pisa.

In carriera ha vinto un torneo ATP sulla terra rossa di Budapest (nel 2000), mentre da capitana della selezione femminile ha conquistato appunto l’argento nell’ultima edizione di quella che fino al 2016 (anno del suo insediamento) era denominata Fed Cup. Non ha avuto la fortuna del predecessore Corrado Barazzutti, quella di poter vantare giocatrici del calibro di Francesca Schiavone e Flavia Pennetta nel momento di massimo splendore, così come Roberta Vinci e Sara Errani (tra il 2006 e il 2013 l’Italia ha conquistato quattro edizione della Fed Cup), ma ha saputo comunque spingersi molto in là pur in un contesto dove il livello generale del tennis italiano al femminile è un po’ calato, sebbene forse sarebbe giusto affermare che è anche aumentata la concorrenza.

Garbin però adesso deve vincere un’altra battaglia, e per ora ha “servito bene”, come lei stessa ha fatto sapere via social.