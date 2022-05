Tennis, tragedia sfiorata: il drammatico racconto di Destanee Aiava

18-05-2022 14:30

Fa venire i brividi la rivelazione fatta attraverso i social da Destanee Aiava, promessa del tennis australiano che qualche tempo fa ha rischiato di trasformare la sua vicenda in un vero e proprio dramma.

Tragedia sfiorata, la storia di Aiava

Rivelatasi al mondo nel 2017 diventando la prima giocatrice nata nel nuovo millennio a vincere un match a livello WTA, la classe 2000 (uscita a gennaio al 1° turno delle qualificazioni degli Australian Open) ha fatto subito pensare che di fronte a lei ci fosse un futuro roseo.

Le pressioni e le aspettative del mondo sportivo d’elite però hanno finito in fretta per schiacciarla e così, in poco tempo, sono emerse le prime difficoltà e le prime fragilità che, trascinate nel tempo, l’hanno poi portata sul punto di compiere recentemente un gesto sconsiderato.

La drammatica confessione di Aiava

Senza più motivazioni non solo per giocare a tennis ma addirittura per continuare a vivere, in primavera Aiava ha pensato infatti che fosse arrivata l’ora di farla finita.

“La notte della domenica di Pasqua, il 17 aprile, stavo per gettarmi da un ponte. Non volevo arrivare al mio ventiduesimo compleanno. Ma tre persone sono passate, mi hanno trascinato fuori dai binari e mi hanno riportato a casa” ha rivelato sui social l’australiana, salvata letteralmente all’ultimo in quel frangente.

Lo spavento e l’insegnamento appreso da Aiava

Ovviamente, è stato grandissimo il terrore vissuto da familiari e amici i quali si son sentiti sollevati come non mai quando l’hanno rivista comparire a casa. In quel momento Aiava ha appreso una lezione decisamente importante.

“So che la mia famiglia e i miei amici sono felici di sapere che sono viva in questo giorno che dovrebbe essere speciale. A volte le persone che incontriamo nella vita possono farci sentire non degni di essere amati, ma alla fine della giornata ho imparato che… ‘Dio è fedele e non lascerà che tu sia messo alla prova al di là delle tue forze, ma con la tua prova ti fornirà anche la via d’uscita in modo che tu possa sopportarla”.

Rivelata al mondo la tragedia scampata, in tantissimi hanno voluto esprimere ad Aiava la loro vicinanza e la giovane australiana non ha mancato di ringraziare tutti pubblicamente dell’appoggio ricevuto.

“Voglio ringraziare tutti coloro che si sono messi in contatto con me facendomi arrivare il loro amore o condividendo una storia personale. Non mi aspettavo che il mio post potesse diffondersi così largamente. Mi dispiace se non riesco a rispondere a tutti, ma sappiate che sono sommersa di affetto e questo non mi lascia indifferente”.

E con questo Aiava proverà a risalire la china prima nella vita e poi forse anche nel tennis, sport a cui, dopo essersi presa una pausa (come fece Ashleigh Barty nel 2014), potrebbe chissà tornare ad affezionarsi.

OMNISPORT