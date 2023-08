Tennis, Wozniacki torna a giocare dopo quasi 4 anni: buona la prima, da mamma si vince bene

Caroline Wozniacki aveva voglia di sentirsi nuovamente una giocatrice d’alto livello. E ha impiegato poco per dimostrare alle colleghe e rivali che il tocco magico è ancora una pregiata specialità della casa: dopo 3 anni, 7 mesi, 15 giorni e (soprattutto) due figli (Olivia e James) la fuoriclasse danese è tornata in campo a Montreal, superando agevolmente con un doppio 6-2 l’australiana Kimberly Birrell.

Un ritorno tutto sommato “dolce” per una delle atlete che hanno segnato in maniera più marcata il decennio passato, che nel gennaio 2020 aveva annunciato che avrebbe disputato agli Australian Open l’ultimo torneo della sua mirabolante carriera.

Un tempo in cui la parola Covid era ancora sconosciuta (sarebbe diventata dominante qualche settimana più tardi), con la tunisina Jabeur a prendersi i riflettori nel giorno dell’ultima gara ufficiale dell’ex numero uno del mondo. Che pure strada facendo ha capito che certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. E quello per il tennis, al netto della meravigliosa famiglia che ha creato, è l’amore più grande della sua vita.

Prima di imbracciare di nuovo la racchetta, Caroline ha ammesso di averla tenuta lontana da sé per oltre due anni. Ma quando l’ha ripresa s’è accorta che il mondo è come se si fosse fermato.

Una scelta vista da qualcuno con malcelato scetticismo, e da altri come una conferma di ciò che lo sport può generare nella vita di un atleta di successo. Perché tornare a competere dopo aver messo su famiglia non è semplice, pensando anche alla voracità con la quale il tennis inghiotte talenti e prospettive.

Ho parlato con molte mamme che avevano rinunciato alle loro carriere nei più disparati ambiti e ho capito che quello che volevo era riprendere in mano il controllo della mia vita. Non che non stessi bene in famiglia, anzi: con David (Lee, ex giocatore dei Golden State Warriors), Olivia e James tutto va a meraviglia, ma sentivo che mancava qualcosa per completarmi come persona e individuo. Ho capito che ciò di cui avevo bisogno era tornare a fare quello che più mi piaceva, e il tennis ha rappresentato una parte importante della mia esistenza. So che tornare a giocare comporterà sacrifici e magari i risultati non saranno pari a quello che ho raccolto in passato, ma ciò che conta è stare bene con se stessi.