06-08-2022 11:27

Nella giornata di domenica, la Juventus dovrebbe sostenere l’ultima amichevole prima dell’inizio della Serie A, contro l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.

Tensione in Medio Oriente, cancellata Atletico Madrid-Juventus

La gara però rischia di non disputarsi. Anzi, al momento la partita, che era in programma al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, in Israele, è stata cancellata a causa della crescente tensione nella Striscia di Gaza, dove si contano già 11 morti e almeno 40 feriti, tra i quali una bambina di appena 5 anni, dopo una serie di missili lanciati da Israele.

Atletico Madrid-Juventus non si gioca: i comunicati delle due società

La notizia dell’annullamento della partita è arrivata direttamente dal sito ufficiale dell’Atletico Madrid, attraverso il seguente comunicato: “A seguito dell’attuale situazione e delle condizioni di sicurezza, il promotore della partita, la Juventus e l’Atletico annunciano che l’amichevole tra le due squadre prevista in Israele domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium di Tel Aviv è stata cancellata”.

A stretto giro anche la Juventus ha diramato una nota ufficiale sui propri canali: “In ragione degli ultimi sviluppi, l’amichevole tra Atletico Madrid e Juventus, in programma in Israele è stata cancellata. A causa dell’attuale situazione di sicurezza, Comtec Group annuncia che la partita tra Atletico Madrid e Juventus, in programma domani, domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium, non si disputerà. I detentori dei biglietti saranno rimborsati automaticamente attraverso gli stessi strumenti di pagamento utilizzati per l’acquisto entro 14 giorni”.

Juve-Atletico Madrid, spunta l’ipotesi porte chiuse a Torino

La volontà di entrambe le squadre sarebbe però quella di disputare comunque la partita: si sta lavorando per trovare una soluzione alternativa, al vaglio anche l’ipotesi di giocare sempre domenica sera, ma all’Allianz Stadium, a porte chiuse.

Intanto, il programma della Juve è ovviamente cambiato: il volo in partenza da Caselle per Israele nel pomeriggio di sabato è stato cancellato e dopo la seduta di allenamento mattutina la squadra resterà a riposo in attesa di comunicazioni ufficiali.