Ternana, Furlan: "Pronti e carichi: la sosta ci ha fatto bene"

Federico Furlan, esterno offensivo della Ternana, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport in vista della ripresa del campionato che arriverà nel weekend contro il Pordenone. “Siamo prontissimi e carichi – spiega il giocatore -. Abbiamo lavorato tanto, la sosta ci è servita per mettere benzina nelle gambe. Abbiamo sfruttato al meglio la pausa per migliorare tante cose. Cos’è cambiato rispetto allo scorso anno? Siamo in un’altra categoria e abbiamo cambiato svariati giocatori. Ci sono le difficoltà nel trovarci, tuttavia rispetto alle prime uscite possiamo dire di essere più squadra”.

Il giocatore classe 1990 ha poi analizzato sia la sconfitta contro la Cremonese prima della sosta sia la gara contro il Pordenone che attende la formazione di Lucarelli: “Ci siamo messi la sconfitta alle spalle – ha raccontato -, consapevoli del risultato ingiusto dopo aver creato molto e fatto vedere un ottimo calcio. Dobbiamo migliorare ed essere più cinici. Se lasci due palle nitide, gli avversari ti puniscono e a Cremona è successo questo. Col Pordenone non credo che abbia un valore particolare, tutte le partite valgono punti importanti. Dobbiamo affrontarla con la testa giusta, bisogna fare risultato”.

Al momento la Ternana è al quindicesimo posto in classifica. “Le fere” hanno totalizzato fin qui 7 punti, frutto di 2 vittorie, un pareggio e 4 ko.

OMNISPORT | 14-10-2021 10:52