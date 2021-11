Ternana, l'annuncio di Bandecchi: "Pronti a lasciare il 'Liberati'"

08-11-2021 18:25

Rimessa in sesto la classifica dopo la brutta partenza, la Ternana sembra avviarsi a una stagione tranquilla, con il sogno nel cassetto di agganciare la zona playoff.

Il presidente Stefano Bandecchi ha fatto il punto della situazione in casa rossoverde, allungando lo sguardo alla vicenda-stadio.

Con la convenzione con il Comune per il ‘Liberati’ in scadenza il prossimo anno Bandecchi sembra avere le idee molto chiare: “Al Sindaco dico che il prossimo anno non rinnoveremo il contratto dello stadio – le parole del numero uno delle ‘Fere’ riportate da ‘Ternanews.it’ – Me lo vendano e ci faccio quello che mi pare. Altrimenti andremo a giocare da un’altra parte”.

Idee chiare anche sulle ambizioni per la prossima stagione: “Questo per noi è un anno di transizione che vogliamo passare in maniera tranquilla. I campionati che mi piacciono sono quelli come lo scorso dove si va in campo sempre per vincere e dominare, ma queste cose vanno organizzate. In Serie C un anno abbiamo rischiato di retrocedere, con una squadra analoga abbiamo fatto un quinto posto e poi abbiamo fatto un grande campionato. Stiamo costruendo una grande squadra per il futuro”.

OMNISPORT