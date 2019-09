Tragedia in Formula 2, morto Anthoine Hubert dopo lo schianto

Terribile tragedia nella gara di Formula 2 a Spa Francorchamps, partita dopo le prove ufficiali della Formula 1. Il pilota francese Anthoine Hubert ha perso la vita a 22 anni dopo uno spaventoso schianto al secondo giro che ha coinvolto anche le vetture di Giuliano Alesi, Marino Sato e Juan Manuel Correa.

Impressionanti le immagini, l’incidente è avvenuto dopo la celebre salita dell’Eau Rouge. La dinamica non è ancora chiara ma le monoposto sono andate completamente distrutte; quella di Hubert, che era finito contro un muro dopo aver cercato di evitare Alesi, è stata letteralmente spezzata in due da quella di Correa, che è arrivato a una velocità di oltre 250 km/h. Sato e Alesi sono riusciti a scendere dalle loro vetture, mentre per Correa e Hubert le condizioni sono subito apparse gravi.

La gara è stata immediatamente cancellata, e in pista sono arrivate le ambulanze, che hanno portato i piloti a gran velocità al centro medico. La Federazione ha deciso di non ritrasmettere le immagini, e ha sospeso tutte le conferenze stampa dei piloti di F1 in attesa di novità sulle condizioni degli sfortunatissimi driver.

Dopo oltre un’ora, il drammatico annuncio della Fia: il 22enne Anthoine Hubert è morto in seguito alle ferite riportate nell’incidente. Correa è invece cosciente ed è stato trasportato al vicino ospedale di Liegi.

Questo il comunicato della Fia: “La Fia informa che Anthoine Hubert è morto alle 18.35. Il pilota dell’auto numero 12, Juan-Manuel Correa, è in condizioni stabili ed è in fase di trattamento presso l’ospedale di Liegi. Maggiori informazioni sulle sue condizioni verranno fornite appena sarà disponibile. Il pilota dell’auto numero 20, Giuliano Alesi, è stato visitato al centro medico e sta bene. La FIA sta fornendo supporto agli organizzatori e alle autorità e ha avviato un’indagine sull’incidente”.

SPORTAL.IT | 31-08-2019 19:00