Terribile incidente per Fernando Alonso

Un terribile incidente avvenuto subito dopo la partenza del Gran Premio del Belgio di Formula ha coinvolto diverse vetture in pista e costretto all'intervento della safety car. Al via della corsa sul tracciato di Spa, alla prima curva dopo il rettilineo, Hulkenberg ha perso il punto di frenata e ha tamponato violentemente la McLaren di Fernando Alonso, che colpendo un'altra vettura, è decollato e ha sorvolato la monoposto di Leclerc, prima di finire fuori pista.

Le immagini sono paurose: i piloti sono rimasti miracolosamente indenni, soprattutto Leclerc si è salvato grazie all'halo, il sistema di protezione davanti alla testa del pilota.

"La cosa più importante è che non ci siano conseguenze – ha spiegato Alonso a Sky -, sicuramente anche per Charles, gli sono passato sopra e dobbiamo ringraziare l'halo che stia bene. Quella è la parte positiva, quella negativa è non finire, ancora, una gara".

"Alla prima curva una macchina mi è arrivata dietro senza frenare, ha perso il punto di frenata e ha giocato un po' a bowling con tutti… Me ne sono reso conto guardando lo specchietto, la vettura di Hulkenberg con tutte le quattro ruote bloccate, ero pronto all'impatto, poi chiaramente quando prendi un'altra macchina davanti a te, decolli e cappotti".

SPORTAL.IT | 26-08-2018 16:00