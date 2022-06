Test match: Italrugby a fatica sul Portogallo

25-06-2022 20:00

A Lisbona l’Italia ha battuto il Portogallo per 38-31 nel primo dei tre test match del tour estivo degli azzurri, al quale hanno assistito 5.100 spettatori ribaltando il risultato nel finale ed evitando così quella che sarebbe stata la seconda sconfitta nella storia contro i lusitani a 50 anni dalla prima, a Coimbra. Per l’esattezza, all’ultimo minuto c’è stata l’azione decisiva: c’è un calcio di punizione, l’Italia non va per i pali ma questa volta il maul non perde il possesso, il Portogallo ricorre al fallo per evitare lo sfondamento e l’arbitro donna scozzese Hollie Davidson assegna la meta di punizione: 7 punti per gli azzurri e partita vinta dopo che a quattro minuti dalla fine Traore aveva segnato e Padovani trasformato pareggiando il punteggio sul 31. Venerdì prossimo, a Bucarest contro la Romania, secondo test match estivo per i ragazzi del ct Crowley.