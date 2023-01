Test Superbike, Razgatlioglu dal miglior tempo all'incendio

26-01-2023 13:04

Brutto spavento per Toprak Razgatlioglu durante la seconda giornata dedicata ai test pre-stagionali della Superbike sul circuito di Jerez de la Frontera. Il turco della Yamaha è infatti stato vittima di una brutta caduta andando a sbattere violentemente contro le barriere.

La moto del campione del mondo 2021, la cui scivolata secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata dovuta alla chiusura dell’anteriore all’ultima curva, ha anche subito un principio d’incendio. La R1 di Razgatliolglu è andata completamente distrutta, mentre il pilota se l’è cavata con qualche ammaccatura, riuscendo a rientrare con le proprie gambe al box prima di venire accompagnato al centro medico a scopo precauzionale.

La Yamaha di Toprak era stata la più veloce nel Day-1 a Jerez, precedendo la Ducati del campione del mondo in carica Alvaro Bautista e quella del suo compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi. Il via del Mondiale 2023 per le derivate è fissato per il weekend del 24-26 febbraio in Australia sul circuito di Phillip Island.