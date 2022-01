Thiago Motta: "I ragazzi sono straordinari"

23-01-2022 17:39

Terza vittoria di fila per lo Spezia in campionato, e le difficoltà sembrano ormai un ricordo per i liguri. Così Thiago Motta: “Abbiamo iniziato la stagione con dei problemi, ma con il lavoro e con la migliore conoscenza abbiamo creato questa maniera di giocare. Sono contento soprattutto dal punto di vista umano”.

“I ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario, non solo in campo. La squadra è unita, anche i subentrati oggi hanno dato il loro contributo come quelli che hanno giocato dall’inizio. Queste vittorie sono anche per chi non gioca, che alza il livello degli allenamenti. Dobbiamo continuare, abbiamo ancora tanta strada da percorrere”.

