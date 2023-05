Thiago Motta: "Inter? Penso solo al prossimo match"

Il tecnico del Bologna non ha commentato le voci su un corteggiamento dei nerazzurri

03-05-2023 19:03

Il tecnico del Bologna Thiago Motta alla vigilia della partita contro l’Empoli non ha voluto commentare le voci su un corteggiamento dell’Inter nei suoi confronti: “Il nostro presente è l’Empoli, sono focalizzato solo su questo. Abbiamo lavorato tre giorni per affrontare la gara con i nostri mezzi”.

“Non abbiamo mai sbagliato atteggiamento in campo, dobbiamo però essere pragmatici e affrontare una buona squadra in casa loro. Faremo del nostro massimo per portare il risultato dalla nostra parte. Non ho intenzione di fare rotazioni, i ragazzi stanno bene e hanno recuperato. Tutti hanno voglia di giocare, proveremo a fare tutti gli aggiustamenti prima della gara”.

Sull’impiego di Arnautovic: “Rientra da un lungo stop, è pronto ma non possiamo rischiare ricadute. Domani sarà a riposo e da venerdì sarà con la squadra per preparare la partita successiva”.