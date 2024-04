Thiago Motta, l'agente gela tutti: "Non so se resta al Bologna, ma non ci sono trattative"

Alessandro Canovi a Radio Kiss Kiss Napoli spiega come il futuro del tecnico sia tutt'altro che deciso: "Motta non può pensare ad altro ora, non ci si rende conto di cosa stia facendo al Bologna"

03-04-2024 22:23

Che sia l’allenatore del momento, lo sanno finanche i proverbiali sassi: che il suo futuro sia lungi dall’essere deciso, forse non tutti se l’aspettano. Thiago Motta, tecnico del Bologna, è conteso e desiderato da tanti, ma per ora bloccato da nessuno.

Thiago Motta, l’indiscrezione dell’agente

O almeno, è quanto ha dichiarato il suo agente Alessandro Canovi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal: “Ormai Thiago Motta non è più una sorpresa, gioca un calcio da squadra importante”. E i proverbiali sassi di cui sopra sanno anche che, tra le squadre interessate al tecnico del Bologna, c’è in primis la Juventus, che sta facendo le prove tecniche di commiato da Allegri. Motta è infatti in scadenza con il Bologna, e al momento non è stato avviato alcun contatto con il club per il rinnovo. Ovvio che tante squadre, Juve in primis, stiano pensando a lui.

Motta, nessuna trattativa con il Bologna

La conferma a riguardo arriva da Canovi: “In questo momento siamo tutti coinvolti perché è una situazione unica. Io difendo gli interessi di Motta, escono fuori tante cose ma si sta parlando del nulla. Non ci sono accordi o dialoghi. In questo momento l’unica realtà è che Motta ha un contratto in scadenza col Bologna. Rimarrà al Bologna? Non posso dirlo, perché non ho trattative con nessuno“. Insomma, il tecnico italobrasiliano prende tempo: chiaro che il tempo stringe e a breve bisognerà prendere una decisione definitiva sul futuro, ma tutto è ancora possibile.

Motta-Bologna, legame forte

Canovi ha anche aggiunto: “Il discorso è semplice. Uno non si rende conto cosa sta facendo al Bologna oggi. La priorità di Motta davvero non è il suo futuro. Il vero interesse è il Bologna, c’è un ambiente incredibile e sente sulle sue spalle il peso di questa situazione incredibile. È un momento difficile da descrivere quello che si vive in città. Ed è difficile pensare ad altro, davvero. È un insieme di cose unico, Motta ha vissuto una empatia simile allo Spezia. Non può pensare ad altro ora”.

Storia e segreti di Thiago Motta, il predestinato