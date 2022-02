14-02-2022 23:19

Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha parlato a Sky dopo il ko con la Fiorentina: “È stata una gara difficile contro una buona squadra che vuole avere il controllo del gioco”.

“Abbiamo subito, poi siamo riusciti a pareggiare e abbiamo avuto la palla per andare in vantaggio. Faccio però i complimenti alla Fiorentina per il gioco e per il risultato, ma li faccio anche ai miei giocatori. Peccato per il risultato ma dobbiamo continuare così”.

