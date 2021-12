Tifosi del Benfica contro Jorge Jesus: creato un sito per esonerarlo

10-12-2021 19:17

Il passaggio del turno in Champions League pare non sia bastato per placare il malcontento dei tifosi del Benfica nei confronti del tecnico Jorge Jesus .

I sostenitori delle ‘Aguias’, infatti, non hanno affatto digerito la netta sconfitta rimediata nel sentitissimo derby contro lo Sporting, conclusosi con il risultato di 3-1 in favore dei biancoverdi, anch’essi approdati alla fase ad eliminazione diretta di Champions.

Da qui è nata la goliardica iniziativa: i supporters de ‘O Glorioso’ hanno aperto un sito web per esonerare il tecnico portoghese, nel tentativo di rispedirlo verso il Flamengo, club che Jesus ha allenato nell’annata 2019-2020.

Come? Il gioco è molto semplice. Entrando nel portale basta cliccare su un pulsante per far ‘avanzare’ Jorge Jesus di un centinaio di metri fino alla destinazione brasiliana.

La raffigurazione dell’allenatore lusitano ha già virtualmente percorso 5.920 chilometri, raggiungendo, di fatto, il Brasile.

OMNISPORT