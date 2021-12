Champions League, sorteggio ottavi: le possibili rivali delle italiane

09-12-2021 11:27

Atalanta o Villarreal? Nel tardo pomeriggio di giovedì si saprà se tra le magnifiche 16 ci sarà la dea o la formazione vincente dell’ultima Europa League. Con Juventus e Inter spettatrici molto interessate.

Champions League, sorteggio ottavi: la posizione della Juventus

Grazie al clamoroso pareggio dell’ultimo secondo tra Zenit e Chelsea, infatti, la Juventus (vittoriosa per 1-0 contro il Malmoe) ha conquistato un primo posto che sembrava perso dopo il crollo di Londra nello scontro diretto.

Un cambio di scenario che apre prospettive molto interessanti per i bianconeri il cui bouquet di possibili avversari è radicalmente cambiato. Da spauracchi come Manchester City e Liverpool si passa ad avversari alla portata come il Salisburgo per quello che sarebbe l’incrocio ideale o Benfica o Sporting.

Certo le insidie non mancano neppure in questo caso e rispondono al nome di Atletico Madrid, comunque non ai livelli di altri anni in Europa e soprattutto PSG, secondo nel gruppo del City e ovviamente potenziale avversario da incubo per la Juve e tutte le altre prime.

La qualificazione o meno dell’Atalanta può cambiare le cose perché non essendo possibili per regolamento sfide tra squadre della stessa nazione se a passare il turno fosse la squadra di Gasperini il cerchio delle possibili avversarie della Juve si restringerebbe ulteriormente con più possibilità di affrontare il PSG ma anche lo stesso Salisburgo.

Champions League, sorteggio ottavi: le speranze dell’Inter

L’Inter conosce invece già con certezza i nomi delle proprie possibili avversarie. La sconfitta di Madrid contro il Real Madrid ha infatti condannato i nerazzurri al secondo posto del girone. Sei le possibili avversarie dell’Inter tutte le prime eccetto ovviamente blancos e Juventus.

Il Lille sarebbe la squadra ideale seguita da un Manchester United non nel momento migliore della propria storia. Insidioso l’Ajax che ha chiuso il girone a punteggio pieno, proibitivo qualunque altro incrocio con Manchester City, Liverpool e Bayern Monaco.

Champions League, sorteggio ottavi: tutto in bilico per l’Atalanta

Infine l’Atalanta. La dea può solo battere il Villarreal per centrare la terza qualificazione consecutiva agli ottavi di Champions.

Qualora l’impresa riuscisse gli avversari sarebbero gli stessi dell’Inter con l’ovvia sostituzione del Manchester United con il Real Madrid. Mai come in questo caso comunque sarebbe importante esserci per motivi economici e di prestigio.

Il sorteggio degli ottavi di Champions si svolgerà lunedì 13 dicembre alle ore 13 con diretta su Sky Sport.

