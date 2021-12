Champions, tifosi Inter sul sorteggio: Anche il Manchester ma non loro

09-12-2021 10:05

Manca un solo tassello, che uscirà dal recupero tra Atalanta e Villarreal che si giocheranno il secondo posto e la qualificazione, ma il quadro delle qualificate agli ottavi di Champions è completo. L’attesa ora è tutta per il sorteggio che si terrà a Nyon lunedì 13 dicembre alle ore 12 con diretta in chiaro su Canale 20 e sul satellite su Sky Le otto teste di serie (le prime dei gironi) verranno abbinate alle squadre arrivate seconde.

Le regole del sorteggio degli ottavi di Champions

Nessuna squadra potrà affrontare avversari già avuti nel girone o dello stesso Paese. Le partite di andata si giocheranno il 15 e 22 febbraio, i ritorni l’8 e il 16 marzo (non varrà la regola dei gol segnati in trasferta: in caso di parità al 90′, si andrà ai supplementari e poi ai rigori). L’Inter, che è arrivata seconda, agli ottavi troverà una tra Manchester City, Liverpool, Ajax, Bayern Monaco, Manchester United e Lille e sui social è già scattata la corsa al pronostico.

I tifosi dell’Inter vogliono evitare assolutamente il Bayern

Evitata (per il momento) la rimpatriata con Lukaku, visto che il Chelsea al fotofinish è arrivato secondo, i sondaggi imperversano sul web e il cronista-tifoso Biasin chiede chi sarebbe meglio evitare agli ottavi. Fioccano le risposte: “Se avessimo avuto la difesa dell’anno scorso, avrei detto Bayern. Ma adesso non so. Anche quest’anno con le ‘piccole’ che chiudono ogni spazio fanno fatica. E poi nel 99% delle partite prendono almeno un gol, e spesso anche di più” o anche: “Bayern ovviamente, ce ne fa 3 all’andata e 3 al ritorno, come penso li faccia a chiunque quest’anno”, oppure: “Bayern: impallinata annunciata, City e Liverpool: impallinata probabile, Utd e Ajax: ce la giochiamo. Lille: sulla carta siamo favoriti”

E’ quasi un plebiscito per evitare i tedeschi: “Non vorrei assolutamente Bayern, City, Liverpool. Sono fuori della nostra portata” o anche: “Vorrei lo United. Da evitare il Bayern” oppure: “Io avrei voluto il Chelsea, ora come ora eviterei solo Bayer e Liverpool” e poi: “Tutte fortissime, tutte (più o meno) più forti di noi, sulla carta. Premesso questo, per mie convinzioni personali, in assoluto, se devo sceglierne una da scartare, non vorrei Bayern sicuramente”

C’è chi scrive: “Col Bayern facciamo brutta figura con Liverpool e City veniamo eliminati senza giocarcela nemmeno con le altre siamo favoriti”. Arrivano anche voci di diverso parere: “Secondo me meglio beccare una squadra forte, almeno se esci agli ottavi hai la scusa della superiorità degli avversari, non come la Juve che esce con LAjax, il Porto, e poi nell’ultima Champions beccano agli ottavi il Chelsea e molti ci davano per spacciati, poi..” e infine: “Basta considerare che non può giocare contro la Juve ma il Chelsea non può prendere le 3 inglesi prime. Ciò vuol dire che il Chelsea potrebbe beccare Bayern-Lille-RealMadrid-Ajax. Quindi non è sfortuna ma è solo matematica. Alte probabilità che escano le inglesi oppure SARÀ fortuna”

