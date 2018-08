Milan, travolto dagli insulti il Kalinic sbagliato

Migliaia di tifosi rossoneri hanno sfogato su Twitter la frustrazione per i continui rallentamenti nella trattativa che dovrebbe portare l’ex Fiorentina alla corte di Simeone ma hanno recapitato le loro lamentele sul profilo social di un altro Nikola Kalinic, il cestista del Fenerbahce.

Già durante il Mondiale diversi croati avevano recapitato al serbo parole non proprio d’amore dopo che l’attaccante è stato rispedito a casa per essersi rifiutato di entrare in campo negli ultimi minuti di gara contro la Nigeria, e il cestista aveva risposto pubblicando un post: “Non sono un giocatore di calcio”.

Lo stesso tweet è stato riproposto nella giornata di mercoledì mentre giovedì il cestista ha deciso di stare al gioco: “Sono un giocatore di calcio e mi sono appena trasferito all’Atletico Madrid!”.

L’attaccante del Milan ha già sostenuto e superato le visite mediche con i Colchoneros ma l’attesa è stata interpretata dai tifosi rossoneri come un ripensamento del giocatore.

Il ritardo sembra invece causa della situazione di stallo creatasi tra Kevin Gameiro, attaccante dell’Atletico Madrid, e il Valencia. Le due parti sembravano a un passo dalla chiusura, liberando il posto al croato, ma nelle ultime ore la trattativa sembra essersi arenata, mettendo in stand-by l’approdo di Kalinic in Spagna.

Qualora la trattativa dovesse sbloccarsi, il croato classe 1988 si trasferirebbe a titolo definitivo per una cifra di poco inferiore ai quindici milioni di euro, pagabili in quattro rate da saldare in tre stagioni sportive.

Il direttore tecnico del Milan Leonardo aveva commentato il trasferimento di Kalinic ai Colchoneros durante la conferenza di presentazione di Paolo Maldini: “Ci siamo quasi, siamo vicini alla chiusura”.

SPORTAL.IT | 09-08-2018 15:10