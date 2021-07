Tifosi delusi, le mosse della Juventus non convincono

C’è un po’ di fermento, in qualche caso un pizzico di amarezza, tra i tifosi della Juventus. Non tanto per il risultato dell’amichevole col Cesena, piuttosto striminzito, ma giunto al termine di un match disputato dalla formazione di Allegri con tante assenze. Sono state le parole di Pavel Nedved a Sky a contrariare i supporter bianconeri, soprattutto per quanto riguarda la strategia del club sull’agognato rinnovo di capitan Chiellini.

Juventus, Nedved chiarisce la strategia

Il vicepresidente bianconero ha parlato di Ronaldo e Dybala: “Ronaldo tornerà qui, è convocato per lunedì 26, e rimarrà con noi. Dybala? I rapporti prima non erano freddi, siamo nei tempi. Cherubini è in contatto col suo procuratore. Mi sa che arriva nei prossimi giorni a Torino ci sarà un incontro”. E ancora: “Un piacere avere Dybala e CR7, un piacere farli giocare insieme, Max ha esperienza e sta studiando, per ora sta migliorando i ragazzi giovani”. Minor convinzione ed entusiasmo sull’argomento Chiellini: “In questo momento è in vacanza, ci siamo sentiti, gli diamo tempo di recuperare e poi parleremo con calma”.

Tifosi Juve preoccupati per Chiellini

Sono proprio le titubanze, la “calma” predicata sulla questione Chiellini, a lasciare un po’ di amaro in bocca ai sostenitori della Vecchia Signora. “In pratica ha fatto capire che Chiellini deve abbassare un po’ le pretese”, sintetizza un supporter su Facebook. “Massimo un solo anno di contratto a 2,5 milioni, altrimenti grazie di cuore ma meglio dirsi addio”, è la presa di posizione di un altro sostenitore. Molti però non sono d’accordo: “Non è pensabile che la Juve possa rinunciare a Chiellini, se occorre fare un sacrificio è per lui non per altri”. Un fan suggerisce: “Dovrebbero pagarlo a gettone”. E un altro gli risponde: “Meriteresti Rugani. Chiellini è stato l’eroe degli Europei, non è un giocatore qualunque”. E ancora: “Se fanno fuori lui e Demiral alla fine con chi giochiamo?”.

