Tifosi delusi: Rai, era l'unica gara che era meglio non vedere

Pioggia di medaglie anche nella terza giornata dei Giochi di Tokyo per i colori azzurri. Tra tante soddisfazioni, però, spicca pure qualche delusione. E la netta sconfitta in tre set patita dagli azzurri del volley contro la Polonia, condita dalla preoccupazione per le condizioni del palleggiatore Giannelli, neppure schierato dal Ct Blengini, a causa di un infortunio, rientra sicuramente tra le amarezze più cocenti.

Italvolley, la rabbia per la mancata diretta

A finire sul banco degli imputati degli appassionati, più che Juantorena, Zaytsev e soci, è però ancora una volta la Rai per la mancata diretta della partita in tempo reale. “Riassunto di questa partita su Rai2: mi sono svegliata per la pallavolo alle 6:40 visto che iniziava alle 7:20 e alla fine mi sono ritrovata a tifare Diana nello Skeet che ha preso la medaglia d’argento”, scrive un’appassionata. “Io capisco che il mondo non giri attorno alla pallavolo e quindi la Rai debba far vedere anche gli altri sport, ma magari vedere più di un set sarebbe cosa gradita”, aggiunge un’altra. “La nazionale di pallavolo, letteralmente l’unico motivo per cui guardiamo le Olimpiadi, gioca. La Rai: ah sì, ecco cosa vogliono gli italiani, il tiro al piattello”. Delusione e amarezza anche nel post di un altro utente: “Anche oggi qui per l’Italvolley e anche oggi la Rai trasmette tutto tranne l’Italvolley“.

La beffa a metà mattinata: la differita del terzo set

La sfida coi polacchi si chiude in un’ora e quaranta minuti, con un ko pesante (0-3) che pregiudica i sogni di primato degli azzurri nel girone eliminatorio. E, ironia della sorte, la telecronaca del match arriva in differita quando tutti ormai già sanno il risultato. “Ma che senso ha trasmettere a metà mattinata il terzo set, il peggiore, quando tutti già sappiamo il risultato?”, si domanda una tifosa. “Era l’unica gara che era meglio non vedere”, sottolinea un altro fan deluso. “Ci hanno dato il contentino”, scrive qualcuno. Mentre un altro telespettatore fa il riepilogo: “Dunque, mattinata Rai: replica dell’ultimo set dell’Italvolley di cui tutto il mondo conosceva già il risultato, replica del ko di Sonego (idem come sopra), replica del ko del softball (anche questo risultato già noto). M’è venuta la depressione”.

SPORTEVAI | 26-07-2021 11:42