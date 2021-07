Tokyo 2020, volley: Italia sconfitta dalla Polonia

Arriva una sconfitta per l’Italia contro i campioni del mondo della Polonia, reduci da una bruciante sconfitta al tie-break contro l’Iran. Sconfitta pesante, partita senza storia: 3-0 e adesso testa alla prossima partita ovvero il Giappone.

Dopo la vittoria in rimonta sul Canada, arriva quindi la prima sconfitta olimpica per la squadra di Blengini, costretta ad arrendersi ad una Polonia oggettivamente più forte e in totale controllo del match, che riscatta il ko dell’esordio,

Nella seconda giornata il sestetto allenato da Gianlorenzo Blengini perde per tre set a zero (25-20, 26-25, 25-20). Nel prossimo turno, come detto, mercoledi’ 28 luglio, alle ore 19.40 giapponesi (le 12.40 italiane) gli azzurri, affronteranno i padroni di casa del Giappone.

“E’ ancora presto. La differenza è stata a livello tecnico; nel primo set c’è stata molta differenza in battuta e ricezione tra le due squadre. Noi abbiamo iniziato battendo meglio, ma questa è una squadra con dei giocatori con grandissima qualità e anche le buone battute non sono bastate”. Gianlorenzo Blengini, coach della Nazionale maschile di pallavolo, ha commentato così la sconfitta subita contro la Polonia nel match valido per Tokyo 2020.

“Loro hanno giocato tutto il tempo con la palla in testa al palleggiatore. Nel primo set la qualità del loro servizio ci ha costretto a giocare con la palla molto lontana da rete. Nel secondo set siamo cresciuti, abbiamo avuto più continuità in ricezione. Ci è mancata un po’ più di precisione” ha continuato.

OMNISPORT | 26-07-2021 09:31