Tifosi increduli, la nuova vita di Calvarese scatena l'ironia social

Chiusa la carriera da direttore di gara, Gianpaolo Calvarese cambia vita. L’ex arbitro di Serie A abbraccia infatti la nuova creatura calcistica targata Amazon Prime Video e veste i panni del moviolista per le gare della prossima edizione della Champions League trasmesse sulla piattaforma di streaming del colosso mondiale dell’e-commerce.

Calvarese appende il fischietto al chiodo, dunque, lascia l’Aia ed entra nella squadra del network di Jeff Besoz per commentare i casi più dubbi della prossima Champions League. La notizia non è passata certo inosservata e sulla rete si è scatenato un vero e proprio putiferio, con i tifosi pronti a ironizzare, tirando in ballo i trascorsi (anche clamorosi) sui campi della Serie A dell’ex fischietto.

L’ultima, indimenticabile, di Calvarese in Serie A

Anche perché, come spesso accade, l’ultimo ricordo è quello che più ci resta in mente e, dunque, senza scendere nel dettaglio e senza voler dare una colpa a Calvarese delle sue “prestazioni meno brillanti”, risulta difficile separare la sua carriera con il fischietto tra le labbra dalla sua discussissima direzione in Serie A: Juventus-Inter.

Anzi, è una cosa quasi impossibile, visti gli episodi dubbi e le dure critiche indirizzate all’ex arbitro originario di Teramo. Ora, in veste di esperto di episodi dubbi, Calvarese andrà a commentare la migliore gara del mercoledì di Champions League. Al suo fianco ci saranno Sandro Piccinini come primo commentatore e Massimo Ambrosini al commento tecnico.

L’ironia dei tifosi sulla scelta di Calvarese

La scelta di mettere proprio Calvarese alla moviola lascia increduli i tifosi, che hanno invaso i social di sarcasmo e ironia. C’è chi scrive: “E quindi Calvarese nuovo moviolista di Amazon Prime Video per la Champions League. Se giudica gli episodi al monitor come li giudicava in campo…“, e ancora: “Cuadrado adesso sta più tranquillo. Tutti i tuffi saranno certificati come rigori”, “Ottima scelta per uno che si è inventato i rigori al contrario“.

Non manca chi grida allo scandalo: “È vergognoso!!!“, “Calvarese! Come si dice: non c’è mai limite al peggio. Non ci resta che prenderla a risate“, “Mediocrità e incompetenza al comando”, chi ci ironizza e si chiede: “Lo farà con la casacca della Juve?”, “E chi glielo spiega a lui come si fa?”, e qualcuno sentenzia: “Che bello.. Finalmente ci fa sapere come Cuadrado si procura i rigori”, oppure “è come chiamare Dracula a dirigere l’Avis“. Qualche tifoso vede il bicchiere mezzo pieno e scrive: “Meglio lì che in campo”, e ancora: “Vabbè almeno non farà più danni…“.

SPORTEVAI | 06-08-2021 19:21