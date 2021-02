Tifosi Inter avviliti: Prima del derby non ci voleva

La squadra sta bene, il morale è alto con il primo posto acciuffato sorpassando il Milan, Conte ha potuto lavorare tranquillamente in settimana mentre i cugini sono stati impegnati in Europa League cosa poteva succedere per spaventare i tifosi nell’immediata vigilia del derby? Semplicemente che il proprietario di Suning ribadisse come la crisi è in atto e come i soldi vadano spesi solo per le cose importanti.

Le parole di Zhang fanno tremare i tifosi

Zhang non ha parlato direttamente dell’Inter ma quando dice che ” ​Ci concentreremo risolutamente sul settore della vendita al dettaglio, dovremo chiudere e ridurre le nostre attività irrilevanti” in tanti hanno voluto trovare riferimenti anche al club nerazzurro. E preoccupa doppiamente che tutto questo sia stato esplicitato a pochi giorni dal derby col Milan (La partita verrà trasmessa in diretta tv su DAZN e DAZN1 canale 209 del decoder satellitare).

I fan preoccupati sui social

Fioccano le reazioni e il popolo interista si divide. C’è chi esclude che ci fossero riferimenti alla società di calcio: “Non credo L’Inter sia irrilevante per il Retail Business anzi” o anche: “L’Inter e ‘ rilevantissima nel commercio dei propri prodotti al dettaglio . Ogni prodotto brandizzato Inter vende di più . Dunque Zhang non si riferiva a noi . Ma ai diritti tv in Cina . Veri flop. Se l’Inter non contasse per lui l’avrebbe già venduta” oppure: “L’ha messa in vendita ma non ha trovato nessuno che la conosce a quello che vuole lui”.

Molti però sono pessimisti: “per la serie quando parli con la pistola puntata alla tempia….da discutere poi se il business calcio non sia del tutto retail….importante migliorarsi..È stato così dopo Ciccio Thoir..sarà così anche dopo Zhang.. Se deve vendere venda e amen..”.

C’è chi scrive: “Direi che ci sono solo due strade:

– vendita

– cessione degli asset (calciatori) migliori per ripianare i debiti e ridurre il monte ingaggi. La terza (libri in tribunale) la vedo improbabile”. Sotto accusa anche la tempistica delel dichiarazioni: “Un tempismo degno del miglior Gresko, va detto” o anche: “Necessaria a 3 giorni dal derby solo se entro domani annuncia la cessione a un Big mondiale. Non c’è niente da fare il nostro unico modello è Tafazzi“.

